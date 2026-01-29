Fast alle Spieler sind fit FVE-Coach Julian Feit „kämpft“ mit Luxusproblemen Stefan Kieffer 29.01.2026, 10:32 Uhr

i Altrin Hoti erzielte das zwischenzeitliche 3:1 für den FV Engers. Am Ende stand ein deutlicher 5:1-Sieg gegen den Mittelrheinligisten FV Bad Honnef. Jörg Niebergall

Beim 5:1-Testspielsieg des FV Engers gegen Bad Honnef kamen zwei ganz unterschiedliche Teams zum Einsatz. Zur Pause wechselte Coach Julian Feit (fast) komplett durch – und dabei war Winterneuzugang Eldin Hadzic noch gar nicht dabei.

Julian Feit hat ein Luxusproblem. Aus nicht weniger als 24 gesunden Feldspielern musste der Trainer des Fußball-Oberligisten FV Engers die 21 auswählen, die im Testspiel gegen den Mittelrheinligisten FV Bad Honnef zum Einsatz kamen. Feit wechselte nach 45 Minuten komplett durch, nur Torwart Franjo Serdarusic stand 90 Minuten auf dem Platz.







