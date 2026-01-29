Beim 5:1-Testspielsieg des FV Engers gegen Bad Honnef kamen zwei ganz unterschiedliche Teams zum Einsatz. Zur Pause wechselte Coach Julian Feit (fast) komplett durch – und dabei war Winterneuzugang Eldin Hadzic noch gar nicht dabei.
Lesezeit 2 Minuten
Julian Feit hat ein Luxusproblem. Aus nicht weniger als 24 gesunden Feldspielern musste der Trainer des Fußball-Oberligisten FV Engers die 21 auswählen, die im Testspiel gegen den Mittelrheinligisten FV Bad Honnef zum Einsatz kamen. Feit wechselte nach 45 Minuten komplett durch, nur Torwart Franjo Serdarusic stand 90 Minuten auf dem Platz.