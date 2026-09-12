Torflut in Engers FV geht im Heimspiel gegen Pirmasens baden Stefan Kieffer 12.09.2026, 20:51 Uhr

i Da war die Engerser Welt noch in Ordnung. Torschütze Nils Wambach (Nummer 17 grünes Trikot) bejubelt mit seinen Mannschaftskollegen die frühe Führung. Doch am Ende kam der FV gegen Pirmasens böse unter die Räder. Jörg Niebergall

Mit sage und schreibe 3:6 verlor der FV Engers sein Oberliga-Heimspiel gegen den FK Pirmasens, der damit eindrucksvoll Wiedergutmachung für die Heimniederlage am letzten Mittwoch gegen Emmelshausen-Karbach betrieb.

Neun Tore in einem Oberligaspiel sollten eigentlich reichen. Doch nach der spektakulären 3:6 (1:4)-Heimschlappe des FV Engers gegen den Vorjahresvize FK Pirmasens waren sich beide Trainer einig, dass noch etliche Treffer mehr möglich waren: „Am Ende war es ein wildes Spiel, das auch 10:5 ausgehen konnte“, wunderte sich FKP-Coach Daniel Paulus, und Julian Feit bestätigte aus FVE-Sicht: „Wir hatten Chancen für sechs oder sieben Tore, aber auch ...







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