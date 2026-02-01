Zwei Tests hat Oberligist FV Engers absolviert – und beide verloren. Es gab dabei positive und negative Aspekte beim Team von Trainer Julian Feit.
Zwei Testspiele über 90 Minuten bestritt Fußball-Oberligist FV Engers am Samstagnachmittag, um allen Spielern aus dem großen Kader Einsatzmöglichkeiten zu bieten. Kurzfristig hatte neben dem hessischen Oberligisten FC Eddersheim auch die zweite Mannschaft des TSV Steinbach-Haiger aus der Verbandsliga zugesagt, die das erste Spiel durch drei Treffer in der Schlussphase mit 3:0 gewann.