Zwei Tests, zwei Niederlagen FV Engers verliert gegen Eddersheim und Steinbach II Stefan Kieffer 01.02.2026, 11:46 Uhr

i Seinen Test gegen Steinbach-Haiger II verlor der FV Engers um Justin Willma (links) mit 0:3. Jörg Niebergall

Zwei Tests hat Oberligist FV Engers absolviert – und beide verloren. Es gab dabei positive und negative Aspekte beim Team von Trainer Julian Feit.

Zwei Testspiele über 90 Minuten bestritt Fußball-Oberligist FV Engers am Samstagnachmittag, um allen Spielern aus dem großen Kader Einsatzmöglichkeiten zu bieten. Kurzfristig hatte neben dem hessischen Oberligisten FC Eddersheim auch die zweite Mannschaft des TSV Steinbach-Haiger aus der Verbandsliga zugesagt, die das erste Spiel durch drei Treffer in der Schlussphase mit 3:0 gewann.







