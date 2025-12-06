Remis gegen Aufsteiger
FV Engers verabschiedet sich mit einem 0:0 in die Pause
Hart umkämpft war die Partie zwischen dem FV Engers (grüne Trikots) und dem TSV Gau-Odernheim allemal. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden, mit dem beide Trainer sich irgendwie anfreunden konnten.
Am Ende stand ein Remis, mit dem beide Seiten irgendwie leben konnten: Der Drittplatzierte FV Engers und Aufsteiger Gau-Odernheim. Der FVE legte zwar noch eine Schlussoffensive hin, allerdings ohne Torerfolg.

In der Halbzeitpause gab’s am Wasserturm weihnachtliche Klänge zu hören, doch von jahresendzeitlicher Besinnlichkeit war im Fußball-Oberligaspiel zwischen dem FV Engers und dem TSV Gau-Odernheim während der 90 Minuten wenig zu spüren. Verbissen und engagiert kämpften heimstarke Engerser und auswärtsstarke Gau-Odernheimer um die letzten Punkte in 2025, um sich am Ende schiedlich-friedlich mit einem torlosen Remis zufriedenzugeben.

