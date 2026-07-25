Niederlage im letzten Test FV Engers unterliegt knapp und holt neuen Torhüter Lukas Erbelding 25.07.2026, 18:42 Uhr

i Im abschließenden Test vor dem Start in die Oberliga-Saison kassierte Trainer Julian Feit mit seinem FV Engers eine knappe Niederlage gegen den SSV Bornheim. Jörg Niebergall

Fußball-Oberligist FV Engers hat einen neuen Torwart verpflichtet. Dieser gab beim Testspiel gegen den SSV Bornheim (2:3) direkt sein Debüt. Aufgrund einer Verletzung musste jedoch auch ein Akteur das Spielfeld vorzeitig verlassen.

Im abschließenden Test vor dem Saisonstart in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der FV Engers eine knappe Niederlage kassiert. Gegen den SSV Bornheim, der in der vergangenen Saison den achten Platz in der Mittelrheinliga belegte, unterlagen die Kicker vom Wasserturm mit 2:3 (0:1).







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