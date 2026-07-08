Sieg beim VfB Linz FV Engers sorgt am Ende für klare Verhältnisse Stefan Kieffer 08.07.2026, 10:52 Uhr

i Die Linzer Armin Siljkovic (rechts) und Niklas Klein (links) nehmen es in dieser Szene mit Hasan Hüseyin Kesikci auf. Das Testspiel ging letztlich mit 4:1 an den FV Engers. Maximilian Jäger

Letztlich war es eine klare Sache: Im Testspiel beim VfB Linz setzte sich der Oberligist FV Engers mit 4:1 durch. Die Heimischen schafften es jedoch, das Geschehen recht lange offen zu gestalten.

Im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Oberligasaison hat der FV Engers den ersten Sieg errungen. Beim Rheinlandligisten VfB Linz setzte sich das Team von Trainer Julian Feit mit 4:1 (1:1) durch. Der Linzer Trainer Thomas Schuster konnte sich damit trösten, dass seine Schützlinge dem Favoriten über weite Strecken energischen Widerstand geleistet hatten: „Viele von den Jungs haben zum ersten Mal Oberliga gespürt“, sagte Schuster, „wir haben ...







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