Letztlich war es eine klare Sache: Im Testspiel beim VfB Linz setzte sich der Oberligist FV Engers mit 4:1 durch. Die Heimischen schafften es jedoch, das Geschehen recht lange offen zu gestalten.
Lesezeit 2 Minuten
Im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Oberligasaison hat der FV Engers den ersten Sieg errungen. Beim Rheinlandligisten VfB Linz setzte sich das Team von Trainer Julian Feit mit 4:1 (1:1) durch. Der Linzer Trainer Thomas Schuster konnte sich damit trösten, dass seine Schützlinge dem Favoriten über weite Strecken energischen Widerstand geleistet hatten: „Viele von den Jungs haben zum ersten Mal Oberliga gespürt“, sagte Schuster, „wir haben ...