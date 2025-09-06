Der FV Engers hatte beim 1:1 gegen den SV Gonsenheim nach einer guten erste Hälfte nichts mehr zuzusetzen. Was vermutlich auch einem langen Pokalabend unter der Woche lag.

Zum Ende einer erneuten englischen Woche ging den Oberliga-Fußballern des FV Engers sichtlich die Puste aus. Willenskraft und Leidenschaft reichten nach dem 120-minütigen Pokalspiel in Windhagen, das der FVE beim Bezirksligisten erst in der Verlängerung mit 5:1 gewann, nicht zu drei Punkten gegen den SV Gonsenheim. Mit dem 1:1 (1:0) gegen die Mainzer Vorstädter waren die Engerser letztlich zufrieden, schließlich hatten sie in der zweiten Halbzeit mächtig unter Druck gestanden und kaum noch Entlastung nach vorn gefunden. Und eine Verlängerung gibt’s nun mal nicht in der Liga.

„Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit für uns entscheiden müssen“, trauerte FVE-Trainer Julian Feit vor allem den beiden Topchancen nach, die Stürmer Hasan Kesikci ausließ, ehe er kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem zweiten Saisontreffer doch zum 1:0 für den FVE traf. „Aller guten Dinge sind drei“, grinste der einzige Engerser Torschütze des Tages, der drei Mal ganz frei vor SVG-Keeper Paul Simon aufgetaucht war. Beim ersten Mal schoss er nach Aymen Ed-Daoudis Vorarbeit aus gut elf Metern mittig auf Simons Fäuste (30.), dann wurde er in Schräglage vom Gonsenheimer Keeper geblockt (33.). Gabriel Müller leistete die Vorarbeit zum 1:0, diesmal schoss Kesikci mit Gefühl statt mit Wucht ins linke Eck, diesem Ball konnte Simon nur nachschauen (42.). „So hätte ich es bei der ersten Chance auch machen müssen“, meinte der Engerser selbstkritisch.

Verdiente Pausenführung für Gastgeber

Die Pausenführung hatte sich der FVE redlich verdient, weil die Gonsenheimer ihre spielerische Überlegenheit nicht in gefährliche Abschlüsse umzusetzen wussten, während ihr Torhüter schon in der 15. Minute mit einer Glanzparade gegen Vadym Semchuks platzierten Schuss Richtung Toreck einen frühen Rückstand verhindert hatte. Nach einer halben Stunde musste Julian Feit den Engerser Torwart wechseln, weil sich Safet Husic bei einem Foul von Enis Coric verletzt hatte. Sein Vertreter Franjo Serdarusic hielt den Kasten ebenfalls weitgehend sauber, hatte aber gegen Cem Demirs Foulelfmeter kurz nach der Pause keine Chance (50.). David Eberhardt hatte übereifrig den SVG-Japaner Yoshiki Watai über den Haufen gerempelt, obwohl dessen Kopfball schon auf dem Weg ins Toraus war.

„Der Elfmeter hat Gonsenheim stark gemacht, danach haben wir einen Teil unserer Dynamik und Sprint-Intensität verloren“, bedauerte FVE-Coach Feit hinterher. „Aber Fußball ist halt ein Fehlersport.“ Weil sich seine Schützlinge trotz nachlassender Kräfte keinen weiteren Patzer mehr leisteten und die Gäste ihre teils ansehnlichen Kurzpass-Kombinationen zu keiner einzigen Torchance veredelten, sieht man von ein paar recht gefährlichen Freistößen und Ecken ab, stand am Ende unterm Strich eine gerechte Punkteteilung. Trotz der optischen Unterlegenheit hatte Feits Team auch in Durchgang zwei ein paar gute Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden, die beste bot sich Gabriel Müller, der Semchuks Maßflanke genau in die Arme des Gästekeepers köpfte (63.).

„Mit unserer Leistung bin ich total einverstanden, mit dem Ergebnis nicht unbedingt.“

Julian Feit, Trainer FV Engers

SVG-Trainer Luca Vanni hatte noch in der 88. Minute sein Team angespornt: „Da geht noch was!“ Doch es ging für beide Mannschaften nichts mehr, und Vanni, der vom U19-Trainer der Gonsenheimer zum Chefcoach aufgestiegen ist, fand auf die Frage, ob Jubel oder Ärger im Gästelager überwogen, keine eindeutige Antwort: „Meine junge Mannschaft hat das ordentlich gemacht gegen einen gestandenen Oberligisten, sie hat einen Rückstand aufgeholt und stark verteidigt. Aber wir hätten auch drei Punkte holen können.“

Kollege Feit, der seine Spieler 90 Minuten lang leidenschaftlich und lautstark zum hohen Anlaufen und schnellen Nachsetzen gecoacht hatte, wusste Spiel und Ergebnis ebenfalls realistisch einzuschätzen: „Keiner kann in der Oberliga seinen Gegner 90 Minuten lang dominieren, schon gar nicht gegen eine Mannschaft wie Gonsenheim, die wenig technische Fehler macht“, beschrieb er das Gesehene. „Mit unserer Leistung bin ich total einverstanden, mit dem Ergebnis nicht unbedingt.“