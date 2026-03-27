3:1-Sieg gegen Ludwigshafen FV Engers kann sich auf seine Routiniers und seine Bank verlassen Stefan Kieffer 27.03.2026, 23:59 Uhr

i Max Schmitten (in Grün) und der FV Engers hatten den SV Gonsenheim um Noah Hannawald beim 3:1-Heimsieg meistens im Griff, außer beim zwischenzeitlichen 1:2, das der Elfer der Gäste erzielte. Jörg Niebergall

Gleich zwei Spieler, die mit Blick aufs Alter eine Drei vorn stehen haben, hatten maßgeblichen Anteil am 3:1-Sieg ihres FV Engers gegen Arminia Ludwigshafen: Kevin Lahn und Sören Klappert trafen neben Gabriel Müller für die Hausherren.

Engers. Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg hat Fußball-Oberligist FV Engers im Flutlichtspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen wieder einen Dreier eingefahren. Der 3:1-Heimsieg gegen wehrhafte Pfälzer war schwer erkämpft, aber unter dem Strich hochverdient für das Team von Trainer Julian Feit, der zufrieden bilanzierte: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und gute Lösungen im Ballbesitz gefunden, im zweiten Durchgang war Kämpfen ...







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