3:1-Sieg gegen Ludwigshafen
FV Engers kann sich auf seine Routiniers und seine Bank verlassen
FV Engers
Max Schmitten (in Grün) und der FV Engers hatten den SV Gonsenheim um Noah Hannawald beim 3:1-Heimsieg meistens im Griff, außer beim zwischenzeitlichen 1:2, das der Elfer der Gäste erzielte.
Jörg Niebergall

Gleich zwei Spieler, die mit Blick aufs Alter eine Drei vorn stehen haben, hatten maßgeblichen Anteil am 3:1-Sieg ihres FV Engers gegen Arminia Ludwigshafen: Kevin Lahn und Sören Klappert trafen neben Gabriel Müller für die Hausherren.

Lesezeit 3 Minuten
Engers. Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg hat Fußball-Oberligist FV Engers im Flutlichtspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen wieder einen Dreier eingefahren. Der 3:1-Heimsieg gegen wehrhafte Pfälzer war schwer erkämpft, aber unter dem Strich hochverdient für das Team von Trainer Julian Feit, der zufrieden bilanzierte: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und gute Lösungen im Ballbesitz gefunden, im zweiten Durchgang war Kämpfen ...

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