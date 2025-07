Die Fußballer des FV Engers werden derzeit jedes Mal, wenn sie das Stadiongelände am Wasserturm betreten, zwangsläufig an das erinnert, was am 17. August auf sie wartet. Schließlich klebt bereits an der Informationstafel im Eingangsbereich der „Restlos-ausverkauft-Hinweis“ für das DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Vier Wochen sind es noch bis zu diesem Höhepunkt, einiges an Arbeit haben der neue Trainer Julian Feit und seine Mannschaft bis dahin zu bewältigen. Dabei verweist Feit jedoch darauf, dass zuvor der Punktspielbetrieb in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beginnt und die Vorbereitung auf den Start am 2. August beim SC Idar-Oberstein ausgerichtet ist.

„Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, in jedem Spiel zu investieren und im Schnitt zehn, elf Kilometer laufen.“

FVE-Trainer Julian Feit

Das vorletzte Vorbereitungsspiel gegen den Ahrweiler BC machte die Probleme deutlich, an denen die Grün-Weißen derzeit laborieren. Der Rheinlandpokalsieger spielt noch nicht konstant genug. „Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, in jedem Spiel zu investieren und im Schnitt zehn, elf Kilometer laufen“, erklärte Feit. Noch sieht er zu große Unterschiede zwischen den einzelnen Begegnungen und innerhalb der 90 Minuten. Bei der 2:4 (1:1)-Niederlage gegen den ABC zeigte Engers eine gut erste Halbzeit, aber nach Wiederbeginn schloss sich eine halbstündige Phase an, in der die Gastgeber vieles vermissen ließen. „Wir hatten zunächst eine gute Präsenz in der Box und nur bei Kontersituationen Schwierigkeiten. In der zweiten Hälfte zeigten wir deutlich zu wenig Intensität“, fasste Feit die Partie gegen den Ex-Verein zusammen.

ABC-Trainer Wunderlich lässt sich nicht blenden

Dafür, dass Ahrweiler bis zum Saisonbeginn in der Rheinlandliga eine Woche mehr Zeit als Engers eine Etage höher, zeigte sich das Team von Feits Nachfolger Mike Wunderlich bereits sehr weit. „Wir befinden uns mit der Power und Leidenschaft, die wir zeigen, auf einem sehr guten Weg. Mir gefallen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, wie sie zustande kommen. Trotzdem dürfen wir uns davon auch nicht blenden lassen. Wenn die Saison beginnt, fängt alles bei null an“, sagte 43-fache Zweit-, 123-fache Dritt- und 274-fache Regionalligaspieler.

Für Ahrweiler war das Gastspiel am Wasserturm bereits der vierte Vergleich in dieser Vorbereitung gegen eine höherklassige Mannschaft. „Wir haben uns bewusst für dieses Programm entschieden, weil uns genau diese Spiele weiterbringen“, so Wunderlich. In dieser Woche geht’s weiter beim mittelrheinischen Bezirksligisten FC Blau-Weiss Friesdorf (Mittwoch, 19.45 Uhr) und bei Mittelrheinliga-Vizemeister SSV Merten (Samstag, 16 Uhr) weiter.

i Der ABC-Trainer und sein verlängerter Arm auch dem Platz: Mike Wunderlich (rechts) und Neuzugang Markus Pazurek im Austausch. René Weiss

In Engers setzten die Gäste die ersten Akzente. Mohannad Saed schloss einen Konter nach einem Engerser Eckstoß und schneller Feldüberbrückung durch Nam-Ju Lee zum 0:1 ab (4.). Lee hätte bei einer weiteren Großchance erhöhen können (27.). Für die Grünhemden glich Manuel Simons mit einem Rechtsschuss aus rund 20 Metern zum 1:1 aus (30.).

„Markus ist ein Glücksgriff für uns. Wir können ihn getrost als unseren Königstransfer bezeichnen.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich über Markus Pazurek

Dem zweiten Durchgang drückte der ABC seinen Stempel auf. Innerhalb einer Viertelstunde erhöhten Joker Ümit Kuzu (52., 66.) und Kapitän Markus Pazurek mit seiner letzten Aktion vor seiner Auswechslung (60.) auf 1:4. Ahrweilers neuer Kapitän jagte den Ball mit einem indirekten Freistoß, nachdem Engers-Schlussmann Franjo Serdarusic einen Rückpass in die Hand genommen hatte, in die Maschen. Der langjährige Drittliga-Profi Pazurek tut seiner Mannschaft nicht nur wegen des Treffers, sondern auch als ruhender Pol, Führungsspieler und Wortführer auf dem Platz gut. „Markus ist ein Glücksgriff für uns. Wir können ihn getrost als unseren Königstransfer bezeichnen“, so Wunderlich.

Ayman Ed-Daoudi als Mann für die besonderen Momente beim FVE

Beim FV Engers bringt Ayman Ed-Daoudi dieses Potenzial mit. Der Neuzugang vom FC Comos Koblenz spielte auch gegen Ahrweiler seine Dribbelstärke aus. „Er ist einer unserer Spieler für die besonderen Momente“, sagte Feit über den 21-jährigen Marokkaner, der in der 71. Minute das Tor zum 2:4-Endstand erzielte. Hinten heraus kam die Wasserturm-Elf noch einmal besser in die Partie, traf durch Justin Willma noch den Pfosten (80.), an der Niederlage änderte sich allerdings nichts mehr.