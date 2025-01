Sieben „Überkreisliche“ testen Für zwei Klubs geht es schon am Wochenende draußen los 16.01.2025, 11:05 Uhr

i Es geht draußen wieder los mit den Vorbereitungsspielen - auch für die Klubs aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel. Robert Michael. picture alliance/dpa

Sieben Hunsrück/Mosel-Klubs spielen überkreislich. Am Sonntag, 26. Januar treffen sie sich in Simmern zum alljährlichen Futsal-Hallenmasters, aber bis dahin werden einige schon draußen Tests absolviert haben und das im Anschluss weiter intensiv tun.

Am Samstag beginnt der Testspielreigen an der freien Luft für die überkreislichen Hunsrück/Mosel-Fußballer wieder, den Anfang machen die Rheinlandligisten SG Vordereifel und TuS Kirchberg, die bereits am Samstag testen und auch als erste der höchstklassigen Klubs der Region am 22.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen