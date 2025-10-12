Baus rettet SC Idar ein 2:2 Für SC-Coach Marco Reich war das Glas halb voll 12.10.2025, 10:46 Uhr

i Das 1:0 für den SC Idar-Oberstein ist unterwegs. Fabian Sagawe (links) wird gleich durchstarten und den Treffer vorbereiten. Niklas Schneider hatte seine Füße auch im Spiel. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Als der SC Idar-Oberstein plötzlich 1:2 gegen den SV Auersmacher hinten lag, da sahen viele der 355 Zuschauer im Hans-Dieter-Krieger-Stadion die Oberliga-Felle davonschwimmen. Doch dann kombinierte der zentrale Defensiv-Block des SC super.

Etwas ratlos dürften Anhänger des SC Idar-Oberstein das Hans-Dieter-Krieger-Stadion nach der Partie gegen den SV Auersmacher verlassen haben. War das 2:2 (1:1) jetzt ein Fortschritt, oder war dieses Ergebnis zu wenig im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga?







Artikel teilen

Artikel teilen