Als der SC Idar-Oberstein plötzlich 1:2 gegen den SV Auersmacher hinten lag, da sahen viele der 355 Zuschauer im Hans-Dieter-Krieger-Stadion die Oberliga-Felle davonschwimmen. Doch dann kombinierte der zentrale Defensiv-Block des SC super.
Etwas ratlos dürften Anhänger des SC Idar-Oberstein das Hans-Dieter-Krieger-Stadion nach der Partie gegen den SV Auersmacher verlassen haben. War das 2:2 (1:1) jetzt ein Fortschritt, oder war dieses Ergebnis zu wenig im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga?