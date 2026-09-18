FC Emmelshausen-Karbach Für Rainey Breinburg heißt es Aruba statt Auersmacher Michael Bongard 18.09.2026, 15:30 Uhr

i Rainey Breinburg (rechts) ist seit dieser Saison Linksverteidiger beim FC Emmelshausen-Karbach – und schon länger Nationalspieler des Karibikstaats Aruba. Nun stehen Länderspiele an, Breinburg wird dem FCEK bis zum 10. Oktober fehlen. Matthias Bernd

Rainey Breinburg, Nationalspieler des Karibikstaats Aruba, wird dem FC Emmelshausen-Karbach beginnend mit dem Auswärtsspiel am Samstag beim SV Auersmacher wegen einer dreiwöchigen Länderspielreise bis zum 10. Oktober fehlen.

Ein Saisonviertel ist schon vorbei in der Fußball-Oberliga, am Wochenende steht der neunte Spieltag an: Der FC Emmelshausen-Karbach hat 14 Punkte gesammelt und befindet sich als Tabellensechster in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und kann mit einem Auswärtssieg am Samstag (15.







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