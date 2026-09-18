Rainey Breinburg, Nationalspieler des Karibikstaats Aruba, wird dem FC Emmelshausen-Karbach beginnend mit dem Auswärtsspiel am Samstag beim SV Auersmacher wegen einer dreiwöchigen Länderspielreise bis zum 10. Oktober fehlen.
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Ein Saisonviertel ist schon vorbei in der Fußball-Oberliga, am Wochenende steht der neunte Spieltag an: Der FC Emmelshausen-Karbach hat 14 Punkte gesammelt und befindet sich als Tabellensechster in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und kann mit einem Auswärtssieg am Samstag (15.