Nach dem „goldenen“ Oktober Für FCEK-Trainer Kühnreich wird’s jetzt „kniffliger“ 30.10.2025, 16:12 Uhr

i Jonas Bast, Torwart des FC Emmelshausen-Karbach (in Blau, von links mit Jannik Mohr und Ufuk Kömesgütlü), wird gegen Gau-Odernheim am Samstag (14.30 Uhr) den ein oder anderen hohen Ball abfangen müssen. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Alzey-Worms ist vor allem für seine langen Einwürfe bekannt. hjs-Foto

Die enteilten Top 6 der Oberliga sind am 15. Spieltag nicht unter sich und treffen ausnahmslos auf Gegner aus dem mittleren und unteren Tabellendrittel. Der Vierte Emmelshausen-Karbach begrüßt am Samstag auf dem Quintinsberg den Achten Gau-Odernheim.

Neun Spiele in Folge nicht verloren, fünf Siege in der Meisterschaft am Stück: Der FC Emmelshausen-Karbach befindet sich in der Fußball-Oberliga auf einem Höhenflug. Gegen den Aufsteiger und Tabellenachten TSV Gau-Odernheim stehen die Zeichen für den Vierten FCEK am Samstag um 14.







Artikel teilen

Artikel teilen