Es wird getestet, was das Zeug hält bei den besten Fußball-Klubs aus dem RZ-Gebiet. Auch unter der Woche stehen wieder einige Spiele auf dem Programm, den stärksten Gegner hat sich Oberligist TuS Koblenz ausgesucht.
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Der Saisonstart Anfang August rückt näher für die Oberligisten und Rheinlandligisten – und da müssen die besten Fußballer aus dem RZ-Gebiet auch unter der Woche die Schuhe schnüren, um sich in Testspielen in Form zu bringen.Folgende Vorbereitungsspiele stehen bis Donnerstag an: Für Oberligist TuS Koblenz geht am Mittwoch (19 Uhr) auf einem Nebenplatz des Borussia-Parks gegen die U23 der Mönchengladbacher (Regionalliga West).