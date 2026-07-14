Tests der besten RZ-Klubs Für die TuS Koblenz geht es nach Mönchengladbach Mirko Bernd 14.07.2026, 09:20 Uhr

i Die TuS Koblenz um Torwart Kevin Birk trifft nach dem Drittligisten Fortuna Köln, den Regionalligisten Siegen am Dienstagabend auf den nächsten Hochkaräter, es geht nach Mönchengladbach, dort tester der Oberligisten bei der Regionalliga-U23 des Bundesligisten. Mark Dieler

Es wird getestet, was das Zeug hält bei den besten Fußball-Klubs aus dem RZ-Gebiet. Auch unter der Woche stehen wieder einige Spiele auf dem Programm, den stärksten Gegner hat sich Oberligist TuS Koblenz ausgesucht.

Der Saisonstart Anfang August rückt näher für die Oberligisten und Rheinlandligisten – und da müssen die besten Fußballer aus dem RZ-Gebiet auch unter der Woche die Schuhe schnüren, um sich in Testspielen in Form zu bringen.Folgende Vorbereitungsspiele stehen bis Donnerstag an: Für Oberligist TuS Koblenz geht am Mittwoch (19 Uhr) auf einem Nebenplatz des Borussia-Parks gegen die U23 der Mönchengladbacher (Regionalliga West).







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