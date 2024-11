Oberliga: Watzlawik-Team rutscht ganz nahan die Abstiegszone - FVE-Trainer bemängeltzu viele verlorene Zweikämpfe Für das Watzlawik-Team kommt es knüppeldick: Engers erlebt 0:7-Debakel in Gonsenheim Matthias Schlenger 20.10.2024, 15:11 Uhr

i Als kollektives Versagen bezeichnete FVE-Coach Sascha Watzlawik den Auftritt seiner Mannschaft beim 0:7 in Gonsenheim. Die Gäste verloren zu viele Zweikämpfe und damit auch die Partie verdient. Foto: Bernd Eßling © Bernd Eßling 19.10.2024. Bernd Eßling

Die Achterbahnfahrt der Gefühle geht für beide Vereine weiter: Mit 0:7 (0:3) unterlag Fußball-Oberligist FV Engers im Auswärtsspiel beim SV Gonsenheim und fiel dadurch auf Tabellenplatz 12 zurück.

In Gonsenheim könne man verlieren, betonte FVE-Trainer Sascha Watzlawik. „Wenn wir 0:2 verlieren, ändert sich am Punktestand nichts. Natürlich war die Niederlage zu hoch, es war ein kollektives Versagen unsererseits. Aber mehr ärgert mich, dass wir in den vergangenen Wochen unsere guten Spiele nicht gewonnen haben.

