Fünfmal in Folge sieglos: Eisbachtal rutscht weiter ab

„Das ist heftig und tut weh.“ Thorsten Wörsdörfer, Trainer von Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal, sprach Klartext nach der 1:5 (1:3)-Niederlage im Auswärtsspiel bei Arminia Ludwigshafen. Da auf die abstiegsbedrohten Westerwälder in den nächsten vier Spielen ganz dicke Bretter warten, kam die Niederlage in der Vorderpfalz mehr als ungelegen.

Denn vier Tore schlechter als der Gegner waren die „Eisbären“ keineswegs, machten sich die Sache aber immer wieder selbst schwer. „Man kann das Spiel heute schönreden, muss man aber nicht“, fuhr Wörsdörfer fort, „Punkte verschenkt haben wir leider zuvor schon.“

„Wir haben schon bessere Spiele verloren.“

Arminia-Coach Chris Chorrosch war mit der Leistung seines Teams nur bedingt einverstanden

Sein Gegenüber Chris Chorrosch war mit dem Ergebnis natürlich einverstanden, mit der Leistung seiner Akteure nur bedingt. „Wir haben schon bessere Spiele verloren“, erinnerte er sich. Zwar stehen auch die Eisbachtaler als Zwölfter „über dem Strich“, doch die vier nächsten Gegner heißen Worms, Pirmasens, TuS Koblenz und FCK II, auch Schott und Engers zählen noch zu den Gegnern in der Saisonendphase.

Immerhin hat sich die personelle Situation etwas entspannt. Nachdem es für Lukas Reitz und Jerome Zey drei Tage zuvor im Heimspiel gegen Karbach nur zu einem Kurzeinsatz gereicht hatte, kehrten beide in die Startformation zurück. Auf der Bank saß nach drei Spielen verletzungsbedingter Pause wieder Luis Hesse, der in der Schlussphase als Stürmer ran durfte. „Es war wichtig für ihn, um wieder in den Rhythmus zu kommen“, erklärte Wörsdörfer, der weitere Einsätze Hesses als Angreifer nicht ausschließt: „Wir werden situativ entscheiden, aber das muss Marco Reifenscheidt nicht jetzt schon wissen“, ergänzte er schmunzelnd mit Blick auf das Heimspiel gegen die Wormatia und das Wiedersehen mit Eisbachtals langjährigem Trainer.

Eisbachtal fehlt es im Spiel nach vorne an Effektivität

Neben Reitz und Zey war Außenverteidiger Matti Jung der dritte Startelf-Neuling, er ersetzte Jannis Muth und erwischte keinen guten Start: Auf seiner linken Seite ließ er Bastian Hommrich zu viel Platz. Von seiner Hereingabe profitierte Giuliano Cultrera, der noch im Fallen Niklas Kremer überwand und zum 1:0 traf. Dieses Malheur wurde schnell wettgemacht: Ein Reitz-Freistoß landete vor Zeys Füßen, schon stand’s 1:1 (17.). Doch als die Eisbachtaler drauf und dran waren, das Heft in die Hand zu nehmen und vor allem durch Zey einige gefährliche Abschlüsse verbuchten, sorgten zwei Standards für die Vorentscheidung.

Hier machte sich bemerkbar, dass Ludwigshafen ein paar Zentimeter mehr an Körpergröße auf dem Platz hatte. Angreifer Noah Maier etwa und Verteidiger Wal Fall. Beide besaßen die Lufthoheit, wovon jeweils Hommrich beim 2:1 (41.) und 3:1 (45.+2) profitierte. War das 2:1 noch ein Stück weit Zufallstreffer, sah das 3:1 nach einer einstudierten Variante aus. „Mit einem Stück Eigenverschulden der Eisbachtaler“, merkte Chorrosch an. Zudem sorgte das Duell zwischen Zey und Arminia-Kapitän Nico Pantano für Trubel, die beiden schenkten sich nichts. „Versucht, euch aus dem Weg zu gehen, das ist besser“, lautete der wohlgemeinte Rat von Schiri-Assistent Florian Tesch, als Pantano behandelt werden musste – es wurde fortan etwas ruhiger.

„Im Abstiegskampf muss mehr passieren.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer machte eine klare Ansage

Ein Eisbachtaler Aufbäumen nach dem Seitenwechsel blieb ohne Lohn, Gabriel Jost per Kopf (47.), Zey aus der Distanz (48.) und Jonas Kahles, der den Pfosten traf (63.), versuchten es immerhin. Doch nachdem Joker Adnan Rizvanovic einen Konter zum 4:1 nutzte (58.) und Hommrich mit einem von Devran Erol an Jannik Dörr verschuldeten Elfmeter zum 5:1 verwandelte (71.), war der Käse gegessen, was den pünktlichen Abpfiff nach 90 Minuten zur Folge hatte. „Im Abstiegskampf muss mehr passieren“, kritisierte Wörsdörfer, der darauf setzt, schwierige Situationen „im Verbund zu lösen“, und auf zweite Bälle besser zu spekulieren. „Immerhin haben wir ab Montag eine normale Trainingswoche“, soll heißen: keine weitere Englische Woche. Fünf Spiele ohne Sieg sind indes eine Serie, die Anlass zur Besorgnis gibt.

Arminia Ludwigshafen – Spfr Eisbachtal 5:1 (3:1)

Ludwigshafen: Schneider – Antonaci, Fall, Mosquera, Nicklis – Hommrich, Krischa (63. Esslinger), Pantano, Straub (63. Dörr) – Cultrera (46. Rizvanovic), Maier (75. Amoako).

Eisbachtal: Kremer – Erol (86. J. Muth), Plum, Müller, Jung – Olbrich, Jost – Reitz (72. Heuser), Zey (86. Kilic), Kahles (72. Petak) – Kap (61. Hesse).

Schiedsrichter: Simon Wecht (Heppenheim).

Zuschauer: 138.

Tore: 1:0 Giuliano Cultrera (4.), 1:1 Jerome Zey (17.), 2:1 Bastian Hommrich (41.), 3:1 Hommrich (45.+2), 4:1 Adnan Rizvanovic (58.), 5:1 Hommrich (71./Foulelfmeter).