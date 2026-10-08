Die einen spielen oft unentschieden, die anderen gar nicht: In der Oberliga-Tabelle trennen den FC Rot-Weiss Koblenz und den SV Auersmacher zwei Zähler. Es könnten mehr sein, aber dafür teilen die Gastgeber eben zu oft die Punkte.
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Am Samstag um 14 Uhr treffen auf dem Rasen des Oberwerth-Stadions mit dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem SV Auersmacher zwei Teams aufeinander, die bislang im Prinzip eine gute Saison spielen. Aber weil die Fußball-Oberliga in dieser Saison so ist, wie sie ist, stehen beide trotzdem auf den Plätzen zehn (Rot-Weiss, 17 Punkte) und elf (Auersmacher, 15 Punkte).