Rot-Weiss empfängt Auersmacher Fünf Unentschieden treffen auf null Unentschieden Mirko Bernd 08.10.2026, 20:11 Uhr

i Eigentlich wollte Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift seinem Kapitän Almir Ahmetaj demnächst mal ein Päuschen gönnen, um durchzuatmen, bare nach der Roten Karte seines Innenverteidiger-Partners Dejvi Alsela geht das nicht. Fehlen wird den Rot-Weissen auch Kanata Tpdate (links) länger, der Japaner hat sich eine Syndesmosebandverletzung gezogen. Wolfgang Heil

Die einen spielen oft unentschieden, die anderen gar nicht: In der Oberliga-Tabelle trennen den FC Rot-Weiss Koblenz und den SV Auersmacher zwei Zähler. Es könnten mehr sein, aber dafür teilen die Gastgeber eben zu oft die Punkte.

Am Samstag um 14 Uhr treffen auf dem Rasen des Oberwerth-Stadions mit dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem SV Auersmacher zwei Teams aufeinander, die bislang im Prinzip eine gute Saison spielen. Aber weil die Fußball-Oberliga in dieser Saison so ist, wie sie ist, stehen beide trotzdem auf den Plätzen zehn (Rot-Weiss, 17 Punkte) und elf (Auersmacher, 15 Punkte).







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