Rot-Weiss empfängt Auersmacher
Fünf Unentschieden treffen auf null Unentschieden
Eigentlich wollte Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift seinem Kapitän Almir Ahmetaj demnächst mal ein Päuschen gönnen, um durchzua
Eigentlich wollte Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift seinem Kapitän Almir Ahmetaj demnächst mal ein Päuschen gönnen, um durchzuatmen, bare nach der Roten Karte seines Innenverteidiger-Partners Dejvi Alsela geht das nicht. Fehlen wird den Rot-Weissen auch Kanata Tpdate (links) länger, der Japaner hat sich eine Syndesmosebandverletzung gezogen.
Wolfgang Heil

Die einen spielen oft unentschieden, die anderen gar nicht: In der Oberliga-Tabelle trennen den FC Rot-Weiss Koblenz und den SV Auersmacher zwei Zähler. Es könnten mehr sein, aber dafür teilen die Gastgeber eben zu oft die Punkte.

Lesezeit 2 Minuten
Am Samstag um 14 Uhr treffen auf dem Rasen des Oberwerth-Stadions mit dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem SV Auersmacher zwei Teams aufeinander, die bislang im Prinzip eine gute Saison spielen. Aber weil die Fußball-Oberliga in dieser Saison so ist, wie sie ist, stehen beide trotzdem auf den Plätzen zehn (Rot-Weiss, 17 Punkte) und elf (Auersmacher, 15 Punkte).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport