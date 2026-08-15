Mainzer gewinnen mit 3:1 Fünf Minuten Vollgasfußball reichen Schott in Engers Stefan Kieffer 15.08.2026, 21:49 Uhr

i Dieses Mal kam die Offensive des FV Engers um Stürmer Hasan Kesikci (grünes Trikot) nicht so zum Zug, unterlag Schott Mainz mit 1:3. Jörg Niebergall

Zwischen Minute 32 und Minute 37 gab der FV Engers die Partie gegen den TSV Schott Mainz komplett aus der Hand. Drei Gegentore fielen in dieser Phase, allesamt durch Seokmin Park erzielt Am Ende stand eine 1:3-Niederlage für den FVE.

Mit fünf Minuten Vollgasfußball hat der Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz den FV Engers am Wasserturm aus den Schuhen gekippt. Genauer gesagt war es Mittelfeldspieler Seokmin Park, der mit seinem Dreierpack zwischen der 32. und der 37. Minute den Engerser Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Tabellenspitze ein schnelles Ende setzte.







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