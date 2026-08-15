Zwischen Minute 32 und Minute 37 gab der FV Engers die Partie gegen den TSV Schott Mainz komplett aus der Hand. Drei Gegentore fielen in dieser Phase, allesamt durch Seokmin Park erzielt Am Ende stand eine 1:3-Niederlage für den FVE.
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Mit fünf Minuten Vollgasfußball hat der Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz den FV Engers am Wasserturm aus den Schuhen gekippt. Genauer gesagt war es Mittelfeldspieler Seokmin Park, der mit seinem Dreierpack zwischen der 32. und der 37. Minute den Engerser Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Tabellenspitze ein schnelles Ende setzte.