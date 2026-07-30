FCEK gegen Eisbachtal 
Früherer Anstoß wegen Wilschrey-Hochzeit 
Serhat Koruk (in Blau) kam vom West-Regionalligisten Bonner SC und soll für Tore beim FC Emmelshausen-Karbach sorgen. Schlägt de
Serhat Koruk (in Blau) kam vom West-Regionalligisten Bonner SC und soll für Tore beim FC Emmelshausen-Karbach sorgen. Schlägt der erfahrene Mittelstürmer schon am Samstag (13.30 Uhr) beim Oberliga-Auftakt gegen Eisbachtal zu?
hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach startet am Samstag bereits um 13.30 Uhr in die neue Oberliga-Saison mit dem Heimspiel auf dem Quintinsberg gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Trainer Patrick Kühnreich muss den nächsten Verletzten beklagen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Fußball-Oberliga legt am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Aufsteiger-Duell Cosmos Koblenz gegen TuS Mechtersheim los. Am Samstag geht es weiter – und bereits um 13.30 Uhr steht das Rheinland-Duell zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach und den Sportfreunden Eisbachtal an.
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