FCEK gegen Eisbachtal Früherer Anstoß wegen Wilschrey-Hochzeit Michael Bongard 30.07.2026, 19:00 Uhr

i Serhat Koruk (in Blau) kam vom West-Regionalligisten Bonner SC und soll für Tore beim FC Emmelshausen-Karbach sorgen. Schlägt der erfahrene Mittelstürmer schon am Samstag (13.30 Uhr) beim Oberliga-Auftakt gegen Eisbachtal zu? hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach startet am Samstag bereits um 13.30 Uhr in die neue Oberliga-Saison mit dem Heimspiel auf dem Quintinsberg gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Trainer Patrick Kühnreich muss den nächsten Verletzten beklagen.

Die Fußball-Oberliga legt am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Aufsteiger-Duell Cosmos Koblenz gegen TuS Mechtersheim los. Am Samstag geht es weiter – und bereits um 13.30 Uhr steht das Rheinland-Duell zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach und den Sportfreunden Eisbachtal an.







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