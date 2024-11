SC Idar-Oberstein in Herxheim Fragezeichen hinter Flo Zimmer und Paulo de Souza 07.11.2024, 12:02 Uhr

i Florian Zimmer hat schon elf Saisontore erzielt. In Herxheim droht dem SC Idar-Oberstein der Ausfall seines Angreifers. Joachim Hähn

Zum Aufsteigerduell in der Fußball-Oberliga reist der SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) in die Südpfalz . Gastgeber SV Viktoria Herxheim steht fünf Punkte besser da und ist herausragend in Form.

Idar-Oberstein. Acht Monate ist es her, als der SC Idar-Oberstein im Verbandsliga-Gipfeltreffen in Herxheim triumphierte. 2:1 gewannen die Idarer damals und waren auf dem Weg zum Titel nicht mehr aufzuhalten. Dass die Herxheimer dem SC schließlich doch noch in die Oberliga folgen konnten, hatte nicht zuletzt mit der sportlich einwandfreien Einstellung der Idarer zu tun.

