Hat der FV Engers den kräftezehrenden Rheinlandpokal-Achtelfinalabend in Wirges mit dem Sieg nach Elferschießen verkraftet? Die Antwort gibt es in der Oberliga am Sonntag im Stadion am Wasserturm gegen Wormatia Worms.
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Die große Frage vor dem Heimspiel des FV Engers in der Fußball-Oberliga gegen Wormatia Worms am Sonntag um 15 Uhr ist: Wie viele Körner hat den FVE der Rheinlandpokal-Viertelfinaleinzug beim Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges gekostet? Es ging in die Verlängerung, es ging ins Elfmeterschießen – und es ging gut aus für Engers.