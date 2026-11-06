FV Engers hat Wormatia zu Gast Frage vor Worms: Wie viele Kraft hat Wirges gekostet? Mirko Bernd 06.11.2026, 20:00 Uhr

i Nach dem Treffer des Engersers Jonathan Kap zum 1:0 am Mittwoch in Wirges im Rheinlandpokal gegen den starken EGC-Keeper Tim Teschner hofften sicher viele beim FVE auf einen Sieg nach 90 Minuten, aber es wurde ein langer Abend, der doch noch erfolgreich für den Oberligisten endete. Wie viel Kraft das gekostet hat, wird man am Sonntag im Heimspiel gegen Wormatia Worms sehen. Andreas Hergenhahn

Hat der FV Engers den kräftezehrenden Rheinlandpokal-Achtelfinalabend in Wirges mit dem Sieg nach Elferschießen verkraftet? Die Antwort gibt es in der Oberliga am Sonntag im Stadion am Wasserturm gegen Wormatia Worms.

Die große Frage vor dem Heimspiel des FV Engers in der Fußball-Oberliga gegen Wormatia Worms am Sonntag um 15 Uhr ist: Wie viele Körner hat den FVE der Rheinlandpokal-Viertelfinaleinzug beim Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges gekostet? Es ging in die Verlängerung, es ging ins Elfmeterschießen – und es ging gut aus für Engers.







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