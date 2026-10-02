Der FV Engers mischt in der Oberliga vorne mit. Doch dieses Vornemitmischen ist in dieser Saison wie erwartet ein weites Feld. Die Abstände sind minimal. Auch FVE-Gastgeber SV Gonsenheim steht gut – und nur zwei Punkte hinter Engers.
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Auf die Frage, ob der Blick auf die Tabelle gerade Spaß mache, stellt Julian Feit, Trainer des Fußball-Oberligisten FV Engers, eine Gegenfrage. Beziehungsweise zwei. „Warum? Wievielter sind wir denn?“, fragt Feit. Als er schätzen soll, liegt er nur knapp daneben mit seiner zögerlichen Antwort: „Fünfter?