FV Engers beim SV Gonsenheim Frage nach der Tabelle beantwortet Feit mit Gegenfrage Mirko Bernd 02.10.2026, 06:00 Uhr

i Für den Engerser Coach Julian Feit spielt der Tabellenstand derzeit nur eine untergeordnete Rolle in der ganz engen Oberliga. In das Spiel beim SV Gonsenheim geht der FVE als Vierter mit zwei Punkten Vorsprung auf die Gastgeber. Jörg Niebergall

Der FV Engers mischt in der Oberliga vorne mit. Doch dieses Vornemitmischen ist in dieser Saison wie erwartet ein weites Feld. Die Abstände sind minimal. Auch FVE-Gastgeber SV Gonsenheim steht gut – und nur zwei Punkte hinter Engers.

Auf die Frage, ob der Blick auf die Tabelle gerade Spaß mache, stellt Julian Feit, Trainer des Fußball-Oberligisten FV Engers, eine Gegenfrage. Beziehungsweise zwei. „Warum? Wievielter sind wir denn?“, fragt Feit. Als er schätzen soll, liegt er nur knapp daneben mit seiner zögerlichen Antwort: „Fünfter?







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