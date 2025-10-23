Eine Gruselserie wird am Samstag im Hans-Dieter-Krieger-Stadion ein Ende finden: Der SC Idar-Oberstein watet seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg, Gast Hertha Wiesbach hat auswärts noch keinen Punkt geholt.
Lesezeit 4 Minuten
Seit ziemlich genau zwei Monaten, seit dem 1:0-Sieg beim FV Eppelborn, wartet der SC Idar-Oberstein auf einen Sieg. Zehn Pflichtspiele sind seither vergangen, von denen acht verloren wurden (sieben in der Oberliga, eins im Verbandspokal). Am Samstag soll die Gruselserie enden.