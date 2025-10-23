SC Idar will endlich siegen Flavius Botiseriu feiert sein Startelf-Comeback 23.10.2025, 12:33 Uhr

i Der Kapitän ist wieder am Ball. Flavius Botiseriu wird am Samstag gegen den FC Hertha Wiesbach in die Statformation des SC Idar-Oberstein zurückkehren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eine Gruselserie wird am Samstag im Hans-Dieter-Krieger-Stadion ein Ende finden: Der SC Idar-Oberstein watet seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg, Gast Hertha Wiesbach hat auswärts noch keinen Punkt geholt.

Seit ziemlich genau zwei Monaten, seit dem 1:0-Sieg beim FV Eppelborn, wartet der SC Idar-Oberstein auf einen Sieg. Zehn Pflichtspiele sind seither vergangen, von denen acht verloren wurden (sieben in der Oberliga, eins im Verbandspokal). Am Samstag soll die Gruselserie enden.







Artikel teilen

Artikel teilen