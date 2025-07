Die Tinte ist trocken, die Verträge unterschrieben. Nun steht fest, dass sich der SC Idar-Oberstein vor seinem nächsten Testspiel am Samstag in Niederhambach weiter verstärkt hat.

Fixiert hat der SC Idar-Oberstein seine Zugänge sechs, sieben und acht. Nachdem in den vergangenen Tagen schon so gut wie Gewissheit herrschte, dass Ramzi Ferjani, Temi Ajibola und Julien Riedl in den Haag wechseln würden, hat der SC nun die Transfers auch besiegelt. „Ramzi, Temi und Julien haben ihre Verträge unterschrieben und werden in der bevorstehenden Saison für uns spielen“, bestätigte Christian Schwinn, der Vorsitzende des Oberligisten.

Defensiv-Spezialist Ferjani, Außenbahnakteur Riedl und Angreifer Ajibola verbreitern nicht nur den Kader des SC, sondern dürften auch seine Qualität erhöhen. Gerade auf Ferjani ruhen zweifellos große Hoffnungen, auch wenn Trainer Tomasz Kakala unlängst die Erwartungen gedämpft und darauf hingewiesen hatte, dass der 24-Jährige aus Sensweiler, der seine ersten fußballerischen Sporen bei der Spvgg Hochwald gesammelt hat und dann beim 1. FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund zum Junioren-Nationalspieler und Profi ausgebildet worden ist, noch Zeit brauchen werde, um sein Top-Level zu erreichen.

i Ramzi Ferjani ist nun auch als Fußballer zurück im Kreis Birkenfeld. Christian Schwinn

Die Verpflichtung von Ajibola war, laut Schwinn, „wichtig“, weil der SC sich in vorderster Linie noch nicht optimal aufgestellt sah. Nach dem Weggang von Alexander Bambach machten die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Marco Reich noch eine Lücke aus, die sie mit dem 1,95-Meter-Hünen nun geschlossen haben. Ajibola gilt als Back-up für Torjäger Florian Zimmer, kann aber zweifellos auch mit dem 23-Treffer-Mann der vergangenen Runde gemeinsam auflaufen, wenn sich Trainer Kakala für eine Doppelspitze entscheiden sollte.

i Eine Altenative für den Angriff des SC Idar-Oberstein: Temiloluwa "Temi" Ajibola. Christian Schwinn

Julien Riedl wird mit einigen ähnlichen Spielercharakteren im Kader des SC um einen Platz auf den Außenbahnen kämpfen. Der 21-Jährige ist freilich ein spannender Akteur – und das nicht nur, weil er einer großen Fußballerfamilie entstammt. Sein (viel zu früh verstorbener) Opa Johannes Riedl bestritt 441 Bundesligaspiele für den MSV Duisburg, Hertha BSC Berlin, Arminia Bielefeld, Kickers Offenbach und natürlich den 1. FC Kaiserslautern. Sein Vater Thomas wurde 1998 (an der Seite von Marco Reich) Deutscher Meister mit dem 1. FC Kaiserslautern und spielte auch für 1860 München in der Bundesliga. Julien Riedl tritt mit seinem Wechsel zum SC direkt in die Fußstapfen seines Vaters, der Anfang 2011 von Trainer Michael Dusek als Spieler nach Idar geholt wurde, dort – an der Seite des heutigen SC-Co-Trainers Christian Henn – maßgeblichen Anteil an der bislang letzten Oberliga-Meisterschaft hatte, ehe er 2013 zusammen mit Olaf Marschall als Coach in den Haag zurückkehrte.

i Auch seine Verpflichtung ist fix: Julien Riedl tritt im Haag in die Fußstapfen seines Vaters. Christian Schwinn

Nebenbei bemerkt: Thomas Riedl coacht in der bevorstehenden Runde zusammen Ex-FCK-Profi Markus Karl den traditionsreichen SV Alsenborn, der in der Bezirksliga Westpfalz an den Start geht. Dorthin ist vom TuS Hoppstädten übrigens auch Maximilian Ding gewechselt.

Nur noch eine kleine Transfer-Hintertür

Doch zurück zum SC Idar-Oberstein: Wie schon ausgeführt, sind Julien Riedl, Ajibola und Ferjani die Zugänge sechs bis acht im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. Zuvor hatten schon Jan-Uwe Audri, Marvin Lind, Michel Schmitt, Tyrecce Herzhauser und Jason Onyejekwe im Haag unterschieben. Mit dem Youngster-Trio Leon Koerdt, Jelle Lang und Henri Schneider, das aus der A-Jugend „nach oben“ gerückt ist und zumindest die Vorbereitung mit dem Oberliga-Team bestreitet, ist der Kader des SC Idar-Oberstein nun wohl komplett. Marco Reich hatte freilich eine kleine Hintertür offengelassen. „Wenn uns noch jemand verlassen sollte, müssten wir noch einmal überlegen, aktiv zu werden“, erklärte der Sportliche Leiter.

Nach dem 2:3 gegen die SG Hüffelsheim in Algenrodt und dem 5:0 gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach in Schwollen, bestreitet der SC Idar-Oberstein am Samstag (16 Uhr) sein drittes Testspiel der Vorbereitung. Das Kakala-Team stellt sich nun beim Sportfest des SV Niederhambach vor und trifft dort auf Rheinlandligist SV Rot-Weiß Wittlich.