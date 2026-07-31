Engers startet gegen Diefflen Feit setzt beim FVE erst auf die Vollgas-Fraktion Mirko Bernd 31.07.2026, 06:00 Uhr

i Jesper Pentermann war zuletzt angeschlagen und dürfte zum Start am Samstag gegen Diefflen erst einmal auf der Bank sitzen. Allerdings hat der von Regionalligist Viktoria Aschaffenburg gekommene Stürmer laut FVE-Coach Jullian Feit die Woche über stark trainiert. Jörg Niebergall

Der FV Engers startet mit einem Heimspiel in die Oberliga-Saison. Es geht gegen den FV Diefflen. Diese Partie gab es am letzten Spieltag der Vorsaison auch. In Diefflen, der FVE verlor 2:4. Nun soll es anders laufen – und das trotz einiger Ausfälle.

Beim FV Engers muss man vor dem Start in die neue Fußball-Oberliga-Saison noch etwas abwarten, bevor man weiß, was man bekommt. Beim Gegner FV Diefflen ist das anders, da weiß der Engerser Coach Julian Feit ziemlich sicher, was auf einen zukommt. Bei seiner eigenen Elf gibt es dagegen noch personalbedingt einige Unwägbarkeiten vor dem Auftakt am Samstag um 15.







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