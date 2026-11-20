Der FV Engers startet die Rückrunde der Oberliga im Saarland – und zwar beim FV Diefflen. Der kämpft wie in der Vorsaison gegen den Abstieg – und rettete sich damals am letzten Spieltag mit einem 4:2 gegen den FVE.
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28 Punkte hat der Fußball-Oberligist FV Engers seit Mittwochabend auf dem Konto. Die Punkte 26, 27 und eben 28 gab es durch das 2:0 im Derby vor 772 Zuschauern am heimischen Wasserturm gegen die TuS Koblenz. Damit endete die Hinrunde für den FVE zufriedenstellend auf dem siebten Platz – und Trainer Julian Feit zieht folgendes Fazit vor dem Rückrundenstart am Samstag um 14.