Engers muss zum FV Diefflen Feit nach 2:0 gegen TuS: Das wird ganz anderes Spiel Mirko Bernd 20.11.2026, 11:00 Uhr

i Der FV Engers (in Grün) um Justin Willma (vorne) und Manuel Simons feierte am Mittwoch einen 2:0-Derbysieg gegen die TuS Koblenz um Leon Waldminghaus (vorne) und Marcel Wingender. Nun steht aber das Kontrastprogramm an, denn es geht am Samstag für den FVE zum abstiegsgefährdeten FV Diefflen ins Saarland. Jörg Niebergall

Der FV Engers startet die Rückrunde der Oberliga im Saarland – und zwar beim FV Diefflen. Der kämpft wie in der Vorsaison gegen den Abstieg – und rettete sich damals am letzten Spieltag mit einem 4:2 gegen den FVE.

28 Punkte hat der Fußball-Oberligist FV Engers seit Mittwochabend auf dem Konto. Die Punkte 26, 27 und eben 28 gab es durch das 2:0 im Derby vor 772 Zuschauern am heimischen Wasserturm gegen die TuS Koblenz. Damit endete die Hinrunde für den FVE zufriedenstellend auf dem siebten Platz – und Trainer Julian Feit zieht folgendes Fazit vor dem Rückrundenstart am Samstag um 14.







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