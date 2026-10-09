Spitzenspiel der Punktgleichen Feiert die TuS Koblenz nach Pokalsieg auch bei Schott? Matthias Schlenger 09.10.2026, 07:24 Uhr

i Jubel vor 1010 Zuschauern in Emmelshausen: Die TuS Koblenz feierte am Mittwoch ein 3:0 im Rheinlandpokal beim FCEK, am Samstag geht es für die „Schängel“ zu Schott Mainz. Mark Dieler

TSV Schott Mainz gegen TuS Koblenz, Zweiter gegen Vierter: Die Dauer-Rivalen der vergangenen Jahre bestreiten das Top-Spiel am zwölften Spieltag der Oberliga. Beide gehen punktgleich in dieses Duell.

Man darf sie durchaus als Dauer-Rivalen der vergangenen Jahre bezeichnen: Am Samstag (14 Uhr) kommt es in der Fußball-Oberliga einmal mehr zum Duell zwischen dem TSV Schott Mainz und der TuS Koblenz. Ein Duell, das mit Blick auf die Tabellenspitze einiges an Spannung verspricht, trifft doch der Zweite auf den punktgleichen Vierten.







Artikel teilen

Artikel teilen