Das Spitzenspiel in der Oberliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und dem FK Pirmasens endete 1:1. Beide beschäftigen sich als Erster und Zweiter natürlich mit der Regionalliga. Dagegen ist die U21-Liga des DFB kein Thema am „Betze“.
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Sind die ersten zwei Plätze in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits vergeben? Das wäre, nachdem sich am Freitagabend die Spitzenteams Kaiserslautern II und FK Pirmasens mit 1:1 (0:1) trennten, immerhin denkbar. Allerdings kam unlängst eine Meldung hinzu, die Fragen aufwirft.