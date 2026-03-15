Der Hit am „Betze“ endet 1:1 FCK will in die Regionalliga, nicht in U21-Liga des DFB Matthias Schlenger 15.03.2026, 13:14 Uhr

i Auf dem Platz 4 vor dem Fritz-Walter-Stadion trafen der 1. FC Kaiserslautern II und die TuS Koblenz (in Blau-Schwarz) Anfang Dezember 2025 beim 0:0 aufeinander, dort könnten auch Spiele in der Regionalliga über die Bhne gehen - sofern die kleinen Teufel aufsteigen. Die TuS ist auch noch in Reichweite der Aufstiegsplätze mit fünf Punkten Rückstand auf den FK Prmasens auf Rang zwei. Mark Dieler

Das Spitzenspiel in der Oberliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern II und dem FK Pirmasens endete 1:1. Beide beschäftigen sich als Erster und Zweiter natürlich mit der Regionalliga. Dagegen ist die U21-Liga des DFB kein Thema am „Betze“.

Sind die ersten zwei Plätze in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits vergeben? Das wäre, nachdem sich am Freitagabend die Spitzenteams Kaiserslautern II und FK Pirmasens mit 1:1 (0:1) trennten, immerhin denkbar. Allerdings kam unlängst eine Meldung hinzu, die Fragen aufwirft.







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