FCEK zeigt sich torhungrig und defensiv anfällig

Auch das dritte Auswärtsspiel nach Gang hat der FC Emmelshausen-Karbach erfolgreich gemeistert: Nach dem 7:2-Triumph in Idar-Oberstein und dem respektablen 2:2 bei TuS Koblenz gewann der FCEK an „Mainacht“ mit 5:3 beim SV Auersmacher.

Der Sturm gewinnt Spiele – diese Fußball-Weisheit hat Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach beim Auswärtsspiel in Auersmacher einmal mehr bewiesen. Durch den 5:3 (3:2)-Auswärtssieg sprang der FC vorläufig auf Tabellenplatz drei.

„Den wollen wir auch nicht mehr hergeben“, stellte Dustin Zahnen klar.