5:3-Sieg in Auersmacher
FCEK zeigt sich torhungrig und defensiv anfällig
FCEK-Verteidiger Keita Kinoshita (links) musste beim 5:3-Auswärtssieg in Auersmacher einige Male mit dem Kopf klären.
FCEK-Verteidiger Keita Kinoshita (links) musste beim 5:3-Auswärtssieg in Auersmacher einige Male mit dem Kopf klären.
Matthias Schlenger

Auch das dritte Auswärtsspiel nach Gang hat der FC Emmelshausen-Karbach erfolgreich gemeistert: Nach dem 7:2-Triumph in Idar-Oberstein und dem respektablen 2:2 bei TuS Koblenz gewann der FCEK an „Mainacht“ mit 5:3 beim SV Auersmacher.

Lesezeit 2 Minuten
Der Sturm gewinnt Spiele – diese Fußball-Weisheit hat Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach beim Auswärtsspiel in Auersmacher einmal mehr bewiesen. Durch den 5:3 (3:2)-Auswärtssieg sprang der FC vorläufig auf Tabellenplatz drei.„Den wollen wir auch nicht mehr hergeben“, stellte Dustin Zahnen klar.

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