Zum vierten Mal in Folge (inklusive Rheinlandpokal) muss Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach am Samstag (14 Uhr) auf fremdem Platz antreten. Nach dem Gastspiel in Rheingönheim beim FC Arminia Ludwigshafen ist die wochenlange „Auswärtstour“ des FCEK, die der Spielplan so vorgegeben hat, beendet. Am kommenden Samstag dürfen die Vorderhunsrücker nach einmonatiger Abstinenz wieder auf ihrem heimischen Quintinsberg in Karbach gegen den Titelkandidaten FK Pirmasens ran.

Aber davor geht es noch mal auf Reisen. Das Spiel in Ludwigshafen ist für FCEK-Trainer Patrick Kühnreich richtungsweisend: „Wir haben bisher sieben Punkte geholt, und wenn es nach dem Spiel in Ludwigshafen immer noch sieben sind, dann war es kein guter Saisonstart. Gewinnen wir dort, hätten wir zehn Punkte. Das hätte ich vor Saison bei der Tatsache, dass wir viermal an den ersten sechs Spieltagen auswärts ranmüssen, sofort unterschrieben.“

Pantano, Maier und Trainer bei Ludwigshafen weg

Kühnreich muss aber in Ludwigshafen einen kurzfristigen „Aderlass“ verkraften. Die 0:2-Niederlage am Sonntag bei Cosmos Koblenz (Kühnreich: „So wurde ich noch nie benachteiligt“) hat natürlich Nachwirkungen, denn Kapitän Jannik Mohr, Sebastian Saftig und Dylan Esmel sahen Gelb-Rot und sind alle in Ludwigshafen gesperrt. Zudem muss Linus Wimmer mit einer Rippenprellung passen. Gleich vier Positionen in der Startelf werden frei. Klar ist, dass Torjäger Max Wilschrey nach seinem Urlaub wieder in die Startelf rückt. Auch Verteidiger Ufuk Kömesögütlü dürfte in Ludwigshafen sein Startelfdebüt in dieser Saison feiern. „Uns fehlen viele Spieler, aber das ist nun auch die Chance für die Spieler, die bisher zu kurz kamen. Sie haben jetzt die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen“, sagt Kühnreich und verweist auf Defensivmann Anes Abdiovski, der gegen Cosmos zum ersten Mal in dieser Spielzeit von Anfang spielte und sich mit einem beherzten Auftritt zurück in die Stammelf kämpfte.

Bei Gastgeber Arminia Ludwigshafen ist es in den vergangenen Wochen ziemlich turbulent zugegangen. Nach der Saison haben die Leistungsträger Nico Pantano (TuS Mechtersheim) und Noah Nikita Maier (Wormatia Worms) die Arminen verlassen, nach drei Spieltagen und drei Niederlagen trat Trainer Chris Chorrosch aus „beruflichen Gründen“ zurück. Bis zum Winter hat der frühere Arminen-Stürmer Matteo Monetta das Team übernommen, ab dem 1. Januar wird Ex-Profi Marco Laping (93 Zweitligaspiele für den 1. FC Saarbrücken) die Ludwigshafener dann zum vierten Mal (!) coachen. Früher kann Laping auch aus beruflichen Gründen das Amt nicht antreten. Mit Monetta als Interimscoach klappt es ganz gut: Nach dem 1:0 gegen Dudenhofen gab es eine unglückliche 0:2-Heimniederlage gegen den SV Gonsenheim. Emmelshausen-Karbachs Kühnreich hatte sich das Spiel auf Video angesehen: „Ludwigshafen hat ein paar Riesenchancen vergeben, in dem Spiel war mehr drin für sie. Die Arminia ist eine schwer zu knackende Aufgabe.“