Erster Test gegen Ahrweiler BC FCEK will im Apollinarisstadion der Hitze trotzen Michael Bongard 26.06.2026, 11:00 Uhr

i Christopher Theisen heißt der neue Trainer des Ahrweiler BC, sein Debüt als Coach feiert er im Testspiel am Samstag (19 Uhr) gegen den Oberliga-Konkurrenten FC Emmelshausen-Karbach, für den er als Spieler in der Rückrunde auf dem Platz stand. Neu beim ABC ist seit dieser Woche auch Stürmer Kelvin Lunga (im Hintergrund), der von Cosmos Koblenz kam. Martin Brand/Ahrweiler BC

Erstes Testspiel für den FC Emmelshausen-Karbach, am Samstag geht es trotz der Hitze zum Oberliga-Kontrahenten Ahrweiler BC. Andere Vorbereitungspartien wurden schon abgesagt.

Los geht der Testspielreigen für die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach – und das direkt mit einem Oberliga-Duell: Der FCEK, Tabellendritter der abgelaufenen Saison, gastiert am Samstag um 19 Uhr im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion beim Aufsteiger und Rheinlandmeister Ahrweiler BC um seinen neuen Trainer Christopher Theisen, der in der Winterpause erst auf den Karbacher Quintinsberg als Spieler gewechselt war.







Artikel teilen

Artikel teilen