Erstes Testspiel für den FC Emmelshausen-Karbach, am Samstag geht es trotz der Hitze zum Oberliga-Kontrahenten Ahrweiler BC. Andere Vorbereitungspartien wurden schon abgesagt.
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Los geht der Testspielreigen für die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach – und das direkt mit einem Oberliga-Duell: Der FCEK, Tabellendritter der abgelaufenen Saison, gastiert am Samstag um 19 Uhr im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion beim Aufsteiger und Rheinlandmeister Ahrweiler BC um seinen neuen Trainer Christopher Theisen, der in der Winterpause erst auf den Karbacher Quintinsberg als Spieler gewechselt war.