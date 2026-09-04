War der Sieg im Rheinlandpokal das, was der FCEK nach zuletzt wenig überzeugenden Auftritten in der Liga gebraucht hat? Das wird sich am Samstag im Duell mit dem FC Rot-Weiss Koblenz zeigen. Bei den Gästen jedenfalls läuft’s aktuell.
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Die Pokalaufgaben am Mittwochabend haben beide mehr oder minder souverän gelöst. Die Vorzeichen sind aber ganz andere, wenn sich am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg die Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach und FC Rot-Weiss Koblenz gegenüberstehen.