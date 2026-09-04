Duell auf dem Quintinsberg FCEK will Abwehr stabilisieren, Koblenz Serie ausbauen Matthias Schlenger 04.09.2026, 08:39 Uhr

i In der Vorbereitung testeten der FCEK (blaue Trikots) und Rot-Weiss Koblenz gegeneinander. Rot-Weiss siegte deutlich mit 4:1 – allerdings wollte damals keiner das Spiel überbewerten. Nach bislang fünf absolvierten Spieltagen steht Rot-Weiss jedenfalls in der Tabelle vor dem FCEK. Wolfgang Heil

War der Sieg im Rheinlandpokal das, was der FCEK nach zuletzt wenig überzeugenden Auftritten in der Liga gebraucht hat? Das wird sich am Samstag im Duell mit dem FC Rot-Weiss Koblenz zeigen. Bei den Gästen jedenfalls läuft’s aktuell.

Die Pokalaufgaben am Mittwochabend haben beide mehr oder minder souverän gelöst. Die Vorzeichen sind aber ganz andere, wenn sich am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg die Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach und FC Rot-Weiss Koblenz gegenüberstehen.







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