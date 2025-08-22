Der neue Verein FC Emmelshausen-Karbach hat einen sehr guten Start in der Fußball-Oberliga hingelegt: Mit sieben Punkten aus drei Partien steht man gemeinsam mit der TuS Koblenz und dem 1. FC Kaiserslautern II an der Tabellenspitze. Am Sonntag (15 Uhr) steht nun das erste von drei Oberliga-Auswärtsspielen in Folge für den FCEK an – und zwar im Mainzer Stadtteil Hechtsheim. Dorthin muss der SV Gonsenheim ausweichen, weil sein Kunstrasen am Wildpark neu verlegt wird und die Baumaßnahme bis Sonntag nicht fertig wird.

Zuerst zu den schlechten Nachrichten im Emmelshausen-Karbacher Lager: Rechtsverteidiger Marian Kunz hat sich im Spiel bei der Bezirksliga-Reserve gegen Westum/Löhndorf (3:3) schwerer an der Schulter verletzt und droht monatelang auszufallen. Bei Deniz Özcep muss man wohl von einer noch längeren Ausfallzeit ausgehen. Im Abschlusstraining am Donnerstag schrie der aus Rheinböllen gekommene Linksverteidiger laut auf. „Er hat große Schmerzen im Knie, wir befürchten das Schlimmste“, sagt Trainer Patrick Kühnreich. Gegen Gonsenheim muss Kühnreich zudem weiter auf Max Wilschrey (Urlaub), Dustin Zahnen und Kevin Leidig (beide verletzt) verzichten.

i Deniz Özcep, Neuzugang des FC Emmelshausen-Karbach, hat sich im Training wohl schwerer am Knie verletzt und droht lange auszufallen. Dennis Irmiter

Sportlich gibt es bisher nur Gutes vom FCEK zu berichten, beim 2:2 gegen Kaiserslautern II boten die Vorderhunsrücker eine starke Leistung. „Unzufrieden“ mit dem Ergebnis war Kühnreich, aber „super-glücklich“ mit der Leistung: „Wir haben gezeigt, dass wir an einem guten Tag jeden in der Oberliga schlagen können.“ Der „nächste Step“ müsse nun sein, Konstanz in die Darbietungen zu bringen, so Kühnreich: „Das kann man nicht in zehn von zehn Spielen schaffen, aber in acht von zehn.“

Der nächste Maßstab für den FCEK lautet nun Gonsenheim. Der SV hat einen Umbruch hinter sich. Trainer Anouar Ddaou wechselte zu Ligarivale Wormatia Worms, dazu verließen einige Stammkräfte den Klub. Co-Trainer Luca Vanni stieg zum Chef und musste direkt zwei Niederlagen bei den Aufsteigern Gau-Odernheim (0:1) und Hertha Wiesbach (0:2) verkraften, am vergangenen Samstag gab es dann beim 3:1 beim FV Dudenhofen den ersten Sieg, aber auch die schlechte Nachricht, dass mit Maurice Neukirch ein wichtiger Mann mit Fußbruch lange ausfallen wird. „Gonsenheim hat in der Vergangenheit immer vor Karbach gestanden, mit drei Auswärtsspielen zum Start hatten sie es nicht einfach, trotz der Abgänge und der Verletzungen ist das immer noch eine gute Mannschaft. Sie haben das Ziel Top 6 ja sogar selbst ausgerufen“, sagt Kühnreich über die Gonsenheimer, die seit 2010 bis auf eine Ausnahme (2018/19) immer in der Oberliga spielen und vor einem Jahr als Vizemeister fast sogar in die Regionalliga Südwest aufgestiegen wären.

Tor: Bast hat die Nase vorn gegenüber dem Ex-Gonsenheimer Krapf

Informationen über die Gonsenheimer kann sich Kühnreich bei seinem Torwart Maximilian Krapf einholen, denn Krapf wechselte im Sommer vom SVG zum FCEK. Allerdings wird er auch gegen seinen Ex-Klub auf der Bank sitzen, Jonas Bast steht zwischen den Pfosten. „Stand jetzt hat Jonas die Nase vorn, ich würde ihn aber nicht als klare Nummer eins bezeichnen“, sagt Kühnreich zum Torwart-Zweikampf.

Auch um die anderen Plätze gibt es ein Hauen und Stechen, so wie es sich das FCEK-Trainerteam gewünscht hat. Beim 2:0 in Dudenhofen (Jamal Willrich und Keita Kinoshita) und beim 2:2 gegen Kaiserslautern II (Linus Wimmer und Kieran Ike) brachten Einwechslungen frischen Wind und Tore. „Wir sind in der Breite jetzt besser aufgestellt und können bedenkenlos wechseln“, sagt Kühnreich: „Jeder, der auf der Bank sitzt, ist angepiekst. Und jeder will dieses Angepiekste in Leistung umwandeln. Auch im Training ist Feuer drin, jeder will in die erste Elf oder seinen Platz verteidigen.“

Das nächste Heimspiel steht erst am 13. September gegen Pirmasens an

Kühnreich will aber nicht zu euphorisch werden, denn nun stünden „drei spezielle Auswärtsspiele“ nach Gang in der Oberliga an. Nach Gonsenheim heißen die FCEK-Gastgeber Cosmos Koblenz und Arminia Ludwigshafen. Dazu gesellt sich am Mittwoch (19.30 Uhr) noch ein weiteres Auswärtsmatch mit dem Pokalspiel beim A-Klässler SG Weißenthurm/Urmitz. „Den Spielplan hätte man sinnvoller und fairer gestalten können, der Meinung bin ich immer noch“, sagt Kühnreich: „Aber es ist nun so, wie es ist. Nun müssen wir die nächsten Wochen zeigen, dass wir auch auswärts bestehen können.“ Das nächste Heimspiel steht erst wieder am 13. September gegen den Fast-HSV-Bezwinger FK Pirmasens an.