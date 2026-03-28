3:4 in Pirmasens, Mohr-Schock FCEK verliert wildes Spitzenspiel – und seinen Kapitän 28.03.2026, 20:01 Uhr

i Da war der Emmelshausener-Karbacher Jannik Mohr (in Weiß) noch auf dem Feld und im vollen Einsatz gegen den Pirmasenser Luca Eichhorn. Später musste Mohr mit Verdacht auf Kreuzbandriss runter. Der FCEK verlor das Spitzenspiel 3:4, Eichhorn traf dabei zum 4:2 für den Zweiten gegen den Vierten. Martin Seebald

Der FC Emmelshausen-Karbach hat dem FK Pirmasens einen großen Fight geliefert. Am Ende siegte der Zweite gegen den Vierten mit 4:3. Hiobsbotschaft für den Hunsrücker Oberligisten vor dem Pokal-Halbfinale: Kapitän Jannik Mohr verletzte sich schwer.

Ein wildes Fußball-Oberliga-Spitzenspiel lieferten sich der FK Pirmasens und der FC Emmelshausen-Karbach. Der Tabellenvierte aus dem Hunsrück schoss drei Tore und verlor dennoch mit 3:4 (0:2) beim Zweiten, der zwei Punkte näher an den 1. FC Kaiserslautern II (3:3 gegen Idar-Oberstein) heranrückte.







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