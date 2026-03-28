FCEK verliert wildes Spitzenspiel – und seinen Kapitän
Der FC Emmelshausen-Karbach hat dem FK Pirmasens einen großen Fight geliefert. Am Ende siegte der Zweite gegen den Vierten mit 4:3. Hiobsbotschaft für den Hunsrücker Oberligisten vor dem Pokal-Halbfinale: Kapitän Jannik Mohr verletzte sich schwer.
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Ein wildes Fußball-Oberliga-Spitzenspiel lieferten sich der FK Pirmasens und der FC Emmelshausen-Karbach. Der Tabellenvierte aus dem Hunsrück schoss drei Tore und verlor dennoch mit 3:4 (0:2) beim Zweiten, der zwei Punkte näher an den 1. FC Kaiserslautern II (3:3 gegen Idar-Oberstein) heranrückte.