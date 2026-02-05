Die beiden Top-Hunsrück-Klubs trafen sich zum Test, den der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach gegen den Rheinlandligisten TuS Kirchberg mit 2:0 gewann. Allerdings nicht dort, wo ursprünglich gespielt werden sollte.
Lesezeit 2 Minuten
Das Treffen der beiden besten Fußballmannschaften endete mit einem Testspielsieg des Oberliga-Fünften FC Emmelshausen-Karbach gegen den Rheinlandliga-Elften TuS Kirchberg mit 2:0 (0:0). Dabei wurde es aber nichts mit der Rückkehr des Ex-Karbachers Selim Denguezli, der seit dieser Saison Trainer der Kirchberger ist, auf den Karbacher Quintinsberg.