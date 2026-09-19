Wer 4:1 führt, der in der Regel nicht verliert: Aber dem FC Emmelshausen-Karbach passierte genau das in Kleinblittersdorf beim SV Auersmacher in der Oberliga beim 4:5. Es gab dafür einen Grund, der sich durch die Saison der Vorderhunsrücker zieht.
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Vielleicht hätte man den Spielort nach den 90 Minuten aus Sicht des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach umbenennen müssen: von Kleinblittersdorf in „Großbittersdorf“. Denn dass der FCEK nach 4:1-Führung (3:1 zur Pause) noch mit 4:5 beim SV Auersmacher unterliegt, war für FCEK-Trainer Patrick Kühnreich einfach nur bitter: „Es tut mir fast leid für die Mannschaft, sie hat ein fantastisches Spiel gemacht und alles im Griff, aber was wir ...