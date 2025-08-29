Die englische Woche endet für den FC Emmelshausen-Karbach mit einem Gastspiel im Stadion Oberwerth: In der Fußball-Oberliga begrüßt Aufsteiger Cosmos Koblenz am Sonntag (15 Uhr) die Vorderhunsrücker. Beide haben nach vier Spieltagen (noch) sieben Punkte auf dem Konto.

Die Einschränkung gilt vor allem für Cosmos: Beim 2:1 gegen Rot-Weiss Koblenz beging Trainer Yusuf Emre Kasal einen Wechselfehler und nutzte vier statt der erlaubten drei Wechselfenster. Diese sicherlich nicht einfache Regelung gibt es in der Oberliga (wie auch im Profibereich) schon seit mehreren Jahren. Kurios, dass sie jetzt erst das erste Mal missachtet wurde. „Oft kommt der Schiedsrichter-Assistent und weist daraufhin, dass es das letzte Wechselfenster ist. Trotzdem muss man immer wieder aufpassen“, sagt Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich: „Cosmos hat die Regelung missachtet, ich bin kein Richter, aber die Sachlage ist relativ klar.“ Die drei Punkte werden an Rot-Weiss gehen.

i Der Ex-Karbacher Jeremy Mekoma (in Weiß) spielt nun für Cosmos Koblenz. Der Kastellauner hofft am Sonntag (15 Uhr) im Stadion Oberwerth auf einen Startelfeinsatz gegen seinen ehemaligen Verein. Jörg Niebergall

Bitter vor allem für Nao Oriyama, der vor der Saison von Rot-Weiss die „Stadtseite“ wechselte und beim 2:1 vor zwei Wochen beide Tore für Cosmos machte. Danach traf Oriyama übrigens auch am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg beim amtierenden Vizemeister 1. FC Kaiserslautern II sowie am Mittwoch in der zweiten Runde des Rheinlandpokals, als ein Oriyama-Doppelpack den 2:1-Erfolg beim Bezirksligisten TuS Mayen bedeutete. „Oriyama, aber auch Dennis Arnst, der aus Mechtersheim kam, Khery Hamka mit seinem starken linken Fuß, oder Nihat Farajli, der auch schon bei der TuS spielte, sie haben eine gute Mannschaft beisammen, die eine gute Rolle spielen kann. Aus dem Abstieg 2024 hat Cosmos gelernt. Jetzt steht mehr eine Mannschaft als viele Einzelkönner auf dem Platz“, sagt Kühnreich.

Im bisherigen einzigen Oberliga-Jahr 2023/24 stieg Cosmos auch ab, weil man im April 2024 nicht über ein 4:4 nach 4:2-Führung gegen Karbach hinauskam. Die zwei Punkte fehlten am Ende zur Rettung. Von dem Cosmos-Team vor 16 Monaten ist kein Spieler mehr übrig, nur noch Trainer Kasal. Neu bei Cosmos sind auch Torwart Romaric Grenz und Offensivmann Jeremy Mekoma, die früher bei Karbach spielten und aus Kastellaun kommen. Grenz ist hinter Jose Duverger (sechs Länderspiele für Haiti) der Ersatzkeeper, Mekoma stand in zwei der vier Oberligaspielen in der Startelf.

Torjäger Wilschrey ist aus dem Urlaub zurück

Wie wird die Emmelshausen-Karbacher Startelf aussehen? Nach dem ernüchternden 0:3 beim SV Gonsenheim am Sonntag wechselte Kühnreich im Pokal am Mittwoch (9:0 bei A-Klässler Weißenthurm) auf acht Positionen, nur Tim Puttkammer, Dylan Esmel und Linus Wimmer blieben in der Startelf. Gegen Cosmos wird wieder „zurückrotiert“. Nach drei verpassten Partien steht„Urlauber“ und Torjäger Max Wilschrey wieder im Kader. Passen muss dagegen Jamal Willrich. Der Offensivmann fiel in Weißenthurm auf die Schulter. „Jamal hat Schmerzen, MRT-Bilder werden die Schwere der Verletzung in der Schulter nun zeigen“, hofft Kühnreich „nur“ auf eine Prellung und wenige Wochen Ausfallzeit bei Willrich.

Lange wird dagegen Deniz Özcep fehlen. Der 21-jährige Linksfuß, der vor der Saison vom TuS Rheinböllen kam, hat sich wie befürchtet einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen und wird bis Saisonende ausfallen. „Das ist bitter, denn Deniz hat sich in den zwei Monaten bisher hier schon gut entwickelt und wäre bald zu Einsätzen in der Oberliga gekommen“, sagt Kühnreich. Zum Gastspiel bei Cosmos meint der Trainer: „Wir müssen die Bedingungen dort annehmen, der Rasen wird am Sonntag, nachdem am Samstag Rot-Weiss schon darauf gespielt und es dann vielleicht noch geregnet hat, nicht der beste sein.“ Seine Elf habe die Lehren aus dem 0:3 gegen Gonsenheim gezogen, glaubt Kühnreich: „Wir müssen kälter vor dem Tor sein und dürfen nach einem 0:1-Rückstand nicht unseren Kopf verlieren. Aber das wissen die Jungs auch selbst, was nicht gut war. Sie waren nach dem Spiel sehr selbstkritisch.“ Mit einem Sieg bei Cosmos könnte Emmelshausen-Karbach von Rang sieben bis auf Platz drei vorstoßen.