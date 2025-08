Saison-Aufgalopp auf dem Quintinsberg. In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trafen sich der neu gegründete FC Emmelshausen-Karbach und der FC Rot-Weiss Koblenz zu einer Art kleinem Derby am Samstagnachmittag. Die Hausherren behielten mit 3:2 (1:1) die Oberhand, feierten damit den Premierensieg des neuen Vereins. 326 Zuschauer wohnten dem ersten Heimspiel des FCEK bei, angesichts des bescheidenen Wetters eine ganz ordentliche Zahl – es regnete überwiegend während der 90 Minuten.

Zum Personal: Der neue „Traumsturm“ des FCEK, Dylan Esmel und Max Wilschrey, spielte von Beginn an. Auch der mit Achillessehnen-Problemen auszufallen drohende Dustin Zahnen konnte mitwirken. Beim Gast, dessen Kader noch nicht komplett steht – weitere Neuzugänge sollen kommen –, wirkte der technisch versierte Neuzugang Mohammed Maroc in der Zentrale mit.

Koblenzer Ärger über Schiedsrichter kommt früh auf

Rein in die Partie: Bevor Erwähnenswertes vor beiden Toren passierte, holte sich Koblenz-Trainer Fatih Cift als Erster die Gelbe Karte ab (5.). Eine Seitenaus-Entscheidung gegen seine Mannschaft sah er hörbar ganz anders als Schiedsrichter Nico Dönges aus Mainz. Fußball wurde auch gespielt. Zahnens Schuss landete abgefälscht neben dem Koblenzer Gehäuse (8.), auf der Gegenseite traf Marco Müller eine Flanke von Maroc nicht sauber genug (13.). Zudem fand Kanata Todates vermeintliches 0:1 (19.) zurecht keine Anerkennung – Abseits.

Die Chancenverteilung lässt bereits erahnen, dass der Gast besser im Spiel war und das mündete folgerichtig auch im ersten Treffer: Der emsige Melchisedec Yeboah leitet den Ball per Hacke auf den nächsten „Neuen“ Ryo Iwata weiter, dessen perfekte Flanke in Takumu Yamahara einen weiteren Japaner fand – 0:1 (29.). Die Hausherren hatten zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20 Minuten nicht mehr stattgefunden, wurden dann aber von den Koblenzern zurück in die Begegnung geholt: Statt eine Rückgabe konsequent zu klären, vertändelte Rot-Weiss-Keeper Jascha Tiemann das Spielgerät, Esmel bediente den ansonsten blassen Kiran Ike, es stand 1:1 (36.). Pause.

Hausherren profitieren von Schiedsrichterentscheidung und von Fehler

Und aus der kamen die Hausherren deutlich besser, ohne allerdings zu überragen. Janik Otto jagte einen Freistoß aus 25 Metern abgefälscht zur 2:1-Führung in die Maschen (53.). Esmel hatte zuvor den Standard herausgeholt: Schiedsrichter Dönges hatte eine Koblenzer Hand im Gesicht des Karbacher Neuzugangs gesehen – eine streitbare Entscheidung. Die Heimelf jedenfalls nutzte das Momentum und legte nach: Eine eigentlich zu schwache Hereingabe von Tim Puttkammer „stoppte“ Inas Islamovic unglücklich vor die Füße von Wilschrey, der humorlos zum 3:1 einschob (60.).

Anschließend wurde auf beiden Seiten viel gewechselt, wodurch der Spielfluss noch mehr verloren ging. Aus dem viel zitierten Nichts machte Gäste-Rechtsverteidiger Marco Müller das Match allerdings noch einmal spannend, sein Fernschuss zum 3:2-Anschluss landete im rechten Winkel (84.). Es blieb dann aber beim nicht unverdienten, dünnen Heimerfolg für den neuen FC Emmelshausen-Karbach.

„Unser erstes Gegentor war ein Torwartfehler, klar. Aber das 2:1 war ein Geschenk des Schiedsrichters. Den dritten Treffer legen wir dann auch irgendwie selbst auf.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift

Gästecoach Fatih Cift war nach der Partie ziemlich ungehalten, ursächlich für seinen Groll war der Mann in Gelb: „Unser erstes Gegentor war ein Torwartfehler, klar. Aber das 2:1 war ein Geschenk des Schiedsrichters. Den dritten Treffer legen wir dann auch irgendwie selbst auf.“

Als der erste Ärger verflogen war, wurde Cift dann etwas versöhnlicher: “Die Jungs sind in dieser Besetzung noch nicht lange zusammen, nur drei Spieler aus der letzten Saison standen heute in der Startelf, dafür klappen die Abläufe schon ganz gut. Eigentlich hätte meine Mannschaft für die Leistung wohl einen Punkt verdient gehabt, aber nach den Fehlern müssen wir uns die Niederlage selbst zuschreiben.„

„Wenn du fünf Minuten vor Ende das 2:3 kassierst, wird es hektisch, das ist gar nicht zu verhindern, dafür haben wir alle schon zu viel Fußball gesehen. Wir sind es aber selbst schuld, weil beim Stand von 3:1 die Konter schlecht ausgespielt wurden.“

FCEK-Trainer Patrick Kühnreich

Heimcoach Patrick Kühnreich war erleichtert nach dem Dreier, um den es für ihn ausschließlich ging: “Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Man muss aber auch sagen, dass Rot-Weiss es bis zur Pause gut gemacht hat, stark in den Zwischenräumen agiert hat. Das muss man dann auch mal anerkennen. Zur Pause haben wir einiges umgestellt, wollten den Zehner von Rot-Weiss (Anmerkung der Redaktion: Tyler-Jeremy Wozny) aus dem Spiel nehmen. Mit der Leistung der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg dann auch verdient." Auf die Spannung in der Schlussphase nach dem 2:3-Anschlusstreffer hätte er gut verzichten können: „Wenn du fünf Minuten vor Ende das 2:3 kassierst, wird es hektisch, das ist gar nicht zu verhindern, dafür haben wir alle schon zu viel Fußball gesehen. Wir sind es aber selbst schuld, weil beim Stand von 3:1 die Konter schlecht ausgespielt wurden.“

FC Emmelshausen-Karbach – Rot-Weiss Koblenz 3:2 (1:1)

Emmelshausen-Karbach: Bast – Puttkammer, Saftig, Mohr, Bresser (66. Kinoshita)- Mahrla (66. Rössler), Otto, Zahnen (73. Willrich), Ike (85. Abdiovski) – Wilschrey, Esmel

Rot-Weiss Koblenz: Tiemann – Müller, Alsela, Islamovic, Iwata – Wozny, Maroc (64. Rznic), Ahmetaj, Todate (74. Dudkiewicz)-Yamahara, Yeboah (64.Shengeliia)

Schiedsrichter: Nico Dönges (Mainz).

Zuschauer: 326.

Tore:0:1 Takumu Yamahara (29.), 1:1 Kieran Ike (36.), 2:1 Janik Otto (53.), 3:1 Max Wilschrey (60.), 3:2 Marco Müller (84.).