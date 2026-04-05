Hochverdienter 2:1-Heimsieg FCEK macht es gegen Engers noch unnötig spannend Michael Bongard 05.04.2026, 09:46 Uhr

i Linus Peuter (in Blau, am Ball) mischt wieder mit: Der 26-jährige Mittelfeldspieler stand nach 18 Monaten und einem Knorpelschaden im Knie wieder in der Startelf des FC Emmelshausen-Karbach und zeigte wie der gesamte FCEK eine starke Leistung beim 2:1-Sieg gegen den FV Engers im Top-5-Duell. hjs-Foto

Satte acht Jahre lang hatte der FV Engers auf dem Karbacher Quintinsberg nicht mehr verloren. Am Karsamstag riss die Serie beim 1:2 gegen Emmelshausen-Karbach. Zudem handelte sich der FVE zwei unnötige Platzverweise ein.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat nach acht Jahren wieder ein Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den FV Engers gewonnen. Auf dem Karbacher Quintinsberg siegte der FCEK hochverdient mit 2:1 (1:0) im Top-5-Duell gegen den Fünften FVE und eroberte an Ostern nach dem 1:1 von TuS Koblenz gegen Gonsenheim den dritten Tabellenplatz.







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