Satte acht Jahre lang hatte der FV Engers auf dem Karbacher Quintinsberg nicht mehr verloren. Am Karsamstag riss die Serie beim 1:2 gegen Emmelshausen-Karbach. Zudem handelte sich der FVE zwei unnötige Platzverweise ein.
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Der FC Emmelshausen-Karbach hat nach acht Jahren wieder ein Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den FV Engers gewonnen. Auf dem Karbacher Quintinsberg siegte der FCEK hochverdient mit 2:1 (1:0) im Top-5-Duell gegen den Fünften FVE und eroberte an Ostern nach dem 1:1 von TuS Koblenz gegen Gonsenheim den dritten Tabellenplatz.