Der neu gegründete Fußballverein FC Emmelshausen-Karbach hat das Testspiel gegen den Oberliga-Rivalen Rot-Weiss Koblenz verloren. Nach dem 1:2 (1:1) auf dem Sportfest in Leiningen gegen den „bunt zusammengewürfelten Haufen“ von Rot-Weiss war FCEK-Trainer Patrick Kühnreich nicht gut zu sprechen auf seine Mannschaft.

Die erste Trainingswoche begann eigentlich gut in Emmelshausen und Karbach, auch der erste Test am Donnerstag gegen die U21 des chinesischen Erstligisten Zhejiang FC (3:1) verlief sehr zufriedenstellend. „Die Leistung gegen Rot-Weiss hat das Fazit der ersten Woche nun geschmälert, die zweite Hälfte gegen eine Mannschaft mit zahlreichen Testspielern und A-Jugendlichen war unterirdisch“, kritisierte Coach Kühnreich.

i Der Japaner Takumu Yamahara (rechts) markierte den 2:1-Siegtreffer für Rot-Weiss Koblenz im Testspiel in Leiningen gegen den Oberliga-Rivalen FC Emmelshausen-Karbach (mit Anes Abdiovski). Yamahara ist vom FC Pesch zu Rot-Weiss gewechselt. hjs-Foto

Bei den Koblenzern herrscht wie jedes Jahr im Sommer große Fluktuation. Nur noch fünf Mann hat Rot-Weiss unter Vertrag, die vor einem Monat am letzten Oberligaspieltag mit 2:1 in Karbach gewannen. Im Testspiel in Leiningen gesellten sich zu dem Quartett Almir Ahmetaj, Joel Cartus, Tyler Wozny und Dejvi Alsela (Abwehr-Ass Daniel-Brice Ndouop fehlte noch verletzt) zahlreiche Testspieler und fünf A-Jugendliche. „Das ist wie jedes Jahr zu dem Zeitpunkt eine Castingtruppe“, sagte Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift: „Es wird noch dauern, bis wir unseren 20- bis 22-Mann-Kader zusammenhaben. Die Testspiele sind jetzt ein Muster ohne Wert.“

Cift durfte dennoch sehr zufrieden sein mit dem Auftritt seiner „Castingtruppe“. Kühnreich hatte viel zu meckern, nur das „erste Viertel“ (bis zur Trinkpause in der 23. Minute) stimmte ihn zufrieden. Der Trainer hatte eine Startelf aufgeboten, die auch am ersten Spieltag am 2. August in der Oberliga so auflaufen könnte. Vorne ließ Kühnreich seinen „Vierer-Sturm“ um Max Wilschrey und die Neuen Dylan Esmel, Enrico Rößler und Jamal Willrich los. Die ersten 20, 25 Minuten sahen dann auch vielversprechend aus, nach einer Ballstafette über die „Vier vorne“ schloss Willrich nach 13 Minuten auch sehenswert zum 1:0 ab.

Torschütze Willrich als einziger „Lichtblick“

Spätestens nach der ersten Trinkpause übernahm aber Rot-Weiss das Zepter. Cartus markierte nach 44 Minuten mit einem Abstauber den Ausgleich. Nach der Pause drosch der Japaner Takumu Yamahara nach 59 Minuten den Ball an den Pfosten, ehe er es nach 67 Minuten besser machte und zum Siegtor einschoss. Yamahara wird ein Neuzugang bei Rot-Weiss werden, er kommt vom Mittelrheinligisten FC Pesch. Auch der andere Japaner Ryo Iwata (zuvor in der Oberliga Niederrhein beim VfB Homberg) legte einen guten Auftritt und wird laut Cift sehr wahrscheinlich auch verpflichtet. Bei den anderen Testspielern (unter anderem Mel Yeboah und Marco Müller, die früher für TuS Koblenz spielten) gab Cift kein Urteil ab.

Sein Urteil über das Testspiel hatte Emmelshausen-Karbachs Kühnreich schnell gefällt: „Die 1:2-Niederlage geht in Ordnung. Wir haben in der zweiten Halbzeit keinen Zweikampf mehr geführt. Die Haltung zu dem Testspiel fehlte mir. Das kann einmal passieren, aber ein weiteres Mal akzeptiere ich das nicht, das habe ich auch den Jungs gesagt.“ Auch die Offensive bekam bis auf Torschütze Willrich (kam von Wormatia Worms), den Kühnreich als „Lichtblick“ bezeichnete, ihr Fett weg: „Für die Qualität, die wir jetzt da vorne haben, muss mehr kommen.“ Am Samstag (14 Uhr) steht auf dem Quintinsberg der nächste Test für Emmelshausen-Karbach gegen Rheinlandligist VfB Linz an.

FC Emmelshausen-Karbach – Rot-Weiss Koblenz 1:2 (1:1)

Emmelshausen-Karbach (1. Halbzeit): Bast – Niemczyk, Puttkammer, Kömesögütlü (35. Abdiovski), Vdovychenko – Rößler, Otto, Saftig, Willrich – Esmel, Wilschrey.

Emmelshausen-Karbach (2. Halbzeit): Krapf – Engels (75. Niemczyk), Saftig, Abdiovski (75. Otto), Vdovychenko – Mahrla, Leidig, Zahnen, Ike – Wilschrey, Weber.

Schiedsrichter: Paul Volk (Arzheim).

Zuschauer: 220.

Tore: 1:0 Willrich (13.), 1:1 Cartus (44.), 1:2 Yamahara (67.).