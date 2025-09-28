Nach dem Sieg in Engers hätte der FC Emmelshausen-Karbach ins obere Tabellendrittel der Oberliga springen können, aber daraus wurde nichts. Mehr als einen Punkt beim 1:1 gegen Diefflen hatte der FCEK auch nicht verdient.
Gerechtes Remis auf dem Karbacher Quintinsberg: Auf äußerst dürftigem Niveau trennten sich in der Fußball-Oberliga der FC Emmelshausen-Karbach und der FV Diefflen mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden. Mit dem 37-jährigen Chris-Peter Haase (25.) und Karbachs Neuzugang Dylan Esmel (34.