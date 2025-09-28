Nur 1:1 gegen den FV Diefflen FCEK: Kühnreich hat ziemlich viel zu kritisieren Sascha Wetzlar 28.09.2025, 12:09 Uhr

i Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich (links) war enttäuscht von seinem FCEK (in Blau mit Tim Puttkammer), Gäste-Coach Thomas Hofer konnte aus Sicht des FV Diefflen mit dem leistungsgerechten 1:1 nach einer dürftigen Partie auf dem Quintinsberg gut leben. hjs-Foto

Nach dem Sieg in Engers hätte der FC Emmelshausen-Karbach ins obere Tabellendrittel der Oberliga springen können, aber daraus wurde nichts. Mehr als einen Punkt beim 1:1 gegen Diefflen hatte der FCEK auch nicht verdient.

Gerechtes Remis auf dem Karbacher Quintinsberg: Auf äußerst dürftigem Niveau trennten sich in der Fußball-Oberliga der FC Emmelshausen-Karbach und der FV Diefflen mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden. Mit dem 37-jährigen Chris-Peter Haase (25.) und Karbachs Neuzugang Dylan Esmel (34.







