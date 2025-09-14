Es waren nur noch ein paar Sekunden zu spielen in Karbach, als Titelkandidat FP Pirmasens eine letzte Chance hatte. Und zum 3:3 in einem guten Oberliga-Spiel beim FC Emmelshausen-Karbach traf.

Last-Minute-Ausgleich für den FK Pirmasens beim 3:3 (2:1)-Unentschieden gegen den FC Emmelshausen-Karbach in der Fußball-Oberliga: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Luka Dimitrijevic mit der praktisch letzten Aktion zum 3:3. Emmelshausen-Karbachs seit Wochen gut aufgelegter Mittelfeldmann Janik Otto schnürte zuvor einen Doppelpack per zwei Standards (11., 79.). Beide Teams treten mit dem Remis tabellarisch auf der Stelle bei je elf Zählern, Pirmasens allerdings mit einer Partie weniger.

Die Begegnung nahm ganz früh Fahrt auf, Max Wilschrey schoss eine Kopfballvorlage von Kieran Ike zu zentral aufs Gästetor (2.), auf der Gegenseite traf Marc Ehrhart nur FCEK-Keeper Jonas Bast (3.). Acht Minuten später hatte dann Otto seinen ersten Auftritt. Einen Freistoß aus halblinker Position zirkelte er mit ordentlich Dampf über die Mauer ins kurze Eck zur 1:0-Führung (11.). Otto, mittlerweile in seiner siebten Saison auf dem Quintinsberg, findet seit dieser Saison immer mehr Fürsprecher, unter anderem den FCEK-Vorsitzenden Daniel Bernd: „Ich finde es mega, wie Janik mittlerweile unserem Spiel den Stempel aufdrückt und Verantwortung übernimmt.“

i FCEK-Stürmer Dylan Esmel (in Blau) war gegen Pirmasens um Kapitän Yannick Griess meist abgemeldet, nur beim 3:2 war er so richtig zur Stelle und "zog" einen Elfmeter, den Janik Otto verwandelte. hjs-Foto

Für Pirmasens blieb der Rückstand nicht der einzige Nackenschlag der Anfangsphase: Bereits in Minute 18 musste Angreifer Dennis Krob mit Oberschenkelproblemen raus. Der FKP-Torjäger ist mit 108 Treffern Dritter der ewigen Torschützenliste der Oberliga und war auch bei der Fast-Sensation im DFB-Pokal gegen den HSV (1:2 nach Verlängerung) für viele der beste Mann auf dem Platz bis zu seiner Auswechslung. Ohne ihn beim FKP drehte indes Emmelshausen-Karbach weiter am Temporad. Enrico Rößler wollte mit rechts einschieben, vergab aber (19.), Tim Puttkammers Volleyschuss wurde eben noch so abgeblockt (33.) und wieder Rößler ließ 13 Meter vorm Pirmasenser Gehäuse jegliche Zielstrebigkeit vermissen und verzettelte sich (36.). Trainer Patrick Kühnreich kam an der Seitenlinie aus dem „Haare raufen“ nicht mehr heraus.

Es fiel wenig später der überraschende Ausgleich. Der für Krob gekommene Oskar Prokopchuk nickte eine Flanke von Nico Wiltz zum 1:1 ein (38.). Nachdem er wieder an Gästetorwart Benjamin Reitz scheiterte (44.), initiierte Rößler dann aber Gutes, seinen Querpass drückte Wilschrey im zweiten Versuch über die Linie (45.+1) zum 2:1-Halbzeitstand. Zur Halbzeit wechselten die Mannschaften nicht nur die Seiten, sondern auch die Spielanteile. Pirmasens übernahm das Kommando und glich aus: Marc Ehrhart netzte nach Wiltz-Flanke zum 2:2 (58.), traf auch noch den Pfosten (60.). Den besten Spielzug des Tages nagelte Wiltz mit dem schwächeren rechten Fuß knapp daneben (77.). Die Partie drohte aus Heimsicht ganz zu kippen, da hatte Neuzugang Dylan Esmel seine einzige gute Aktion, als er clever einen Elfer „zog“ und Otto diesen zum 3:2 mittig verwandelte (79.). Emmelshausen-Karbach versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu verteidigen, das funktionierte bis in die Schlussminute. Doch Wiltz fand mit seiner dritten Vorlage des Tages im Rückraum Dimitrijevic, der stramm zum 3:3 einschoss (90.+5).

Kühnreich bleibt ruhig: Ergebnis ist gerecht

Gästetrainer Daniel Paulus sagte: „Die zweite Hälfte war in Ordnung, da waren wir auch die bessere Mannschaft. Aber die erste Halbzeit war die schlechteste, seit ich hier verantwortlich bin. Da hat uns Emmelshausen-Karbach so richtig gepackt und hätte viel höher führen können. Über unser Positionsspiel kamen wir in Abschnitt zwei wieder ins Spiel, auch bewies meine Mannschaft Charakter, als sie so spät noch ausgleichen konnte.“

Kühnreich blieb trotz des ganz späten Gegentreffers überraschenderweise ruhig: „Nach der ersten Halbzeit muss das Spiel zu unseren Gunsten erledigt sein. Dann ging die zweite Halbzeit an Pirmasens. Der Ausgleich ist dann maximal bitter. Ich glaube, Janik Otto rutscht noch aus, wir bekommen den Rückraum nicht zu und der Stürmer hat dann die Klasse im Abschluss. Wenn man einen fairen, großen Schlussstrich unter die Partie zieht, ist das Ergebnis gerecht.“

FC Emmelshausen-Karbach – FK Pirmasens 3:3 (2:1)

Emmelshausen-Karbach: Bast – Kinoshita, Puttkammer, Mohr, Bresser (46. Saftig) – Rößler (68. Mahrla), Abdiovski (80. Ahlert), Otto, Ike (80. Willrich)- Esmel, Wilschrey (90. Kömesögütlü).

Pirmasens: Reitz – Gutmann, Deho, Hriess, Büchler – Eichhorn (83. Stilb), Andreas, Dimitrijevic, Wiltz- Krob (18. Prokopchuk), Ehrhart.

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf).

Zuschauer: 252 .

Tore:1:0 Otto (11.), 1:1 Prokopchuk (38.), 2:1 Wilschrey (45.), 2:2 Ehrhart (58.), 3:2 Otto (79., Foulelfmeter), 3:3 Dimitrijevic (90.+5).﻿