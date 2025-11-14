Zu Gast beim besten Aufsteiger FCEK kann in Wiesbach Hinrunde „krönen“ 14.11.2025, 16:20 Uhr

i Linus Wimmer (in Blau) kommt langsam ins Rollen nach einigen Verletzungen im bisherigen Saisonverlauf: Der Offensivmann, der von Eintracht Trier kam, dürfte auch im Gastspiel bei Hertha Wiesbach am Samstag (15.30 Uhr) in der Startelf des FC Emmelshausen-Karbach stehen. hjs-Foto

Letzter Spieltag in der Hinrunde in der Oberliga: Der FC Emmelshausen-Karbach will beim besten Aufsteiger Hertha Wiesbach seinen dritten Tabellenplatz verteidigen. Bis Weihnachten stehen danach noch drei Spieltage an.

Urplötzlich Dritter: Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach steht so gut wie nie da in dieser Saison und geht als Tabellendritter in das Hinrundenfinale am Samstag (15 Uhr) beim besten Aufsteiger Hertha Wiesbach.„Wenn wir nach dem Spiel in Wiesbach noch Dritter sind, dann haben wir eine überragende Hinrunde gespielt“, sagt FCEK-Trainer Patrick Kühnreich.







