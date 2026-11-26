Absage gegen Schott Mainz? FCEK holt Engers-Stürmer Hasan Kesikci im Winter Michael Bongard 26.11.2026, 11:13 Uhr

i Hasan Kesikci (rechts) und Inas Islamovic werden sich nach der Winterpause nur noch im Training beharken, denn ab dem 1. Januar sind beide Teamkollegen. Stürmer Kesikci wechselt vom FV Engers zu Islamovics FC Emmelshausen-Karbach. hjs-Foto

Hasan Kesikci, Stürmer des Oberliga-Rivalen FV Engers, wechselt im Winter zum FC Emmelshausen-Karbach. Torwart Maximilian Krapf verlässt dagegen den Klub. Derweil droht dem Heimspiel am Samstag gegen Spitzenreiter Schott Mainz die Absage.

Erster Wintertransfer für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach: Der FCEK hat sich die Dienste von Hasan Kesikci von Ligarivale FV Engers ab dem 1. Januar gesichert. Ob das Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Schott Mainz auf dem Quintinsberg-Kunstrasen stattfinden kann, ist sehr unwahrscheinlich.







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