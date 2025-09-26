Heimspiel gegen Diefflen FCEK hat nach dem Sieg in Engers Lust auf mehr 26.09.2025, 15:37 Uhr

i Emmelshausen-Karbachs junger Linksverteidiger Ilya Vdovychenko (rechts), der vor der Saison von TuS Koblenz kam, ist suspendiert und muss die nächsten beiden Spiele "aus disziplinarischen Gründen" zuschauen. Zu den Vorkommnissen wollte sich Trainer Patrick Kühnreich nicht äußern. Jörg Niebergall

Der FC Emmelshausen-Karbach ist nach dem 2:0 in Engers den Spitzenmannschaften der Oberliga auf den Fersen. Gegen Diefflen will der FCEK am Samstag nachlegen. Doch es gibt auch „Misstöne“ aus dem FCEK-Lager.

Der FC Emmelshausen-Karbach (7.) kann sich mit einem Heimsieg am Samstag (15 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den FV Diefflen (11.) ins obere Tabellendrittel der Fußball-Oberliga vorarbeiten. Gegen die Saarländer haben die Vorderhunsrücker aber seit drei Jahren nicht mehr gewonnen.







