Der FC Emmelshausen-Karbach ist nach dem 2:0 in Engers den Spitzenmannschaften der Oberliga auf den Fersen. Gegen Diefflen will der FCEK am Samstag nachlegen. Doch es gibt auch „Misstöne“ aus dem FCEK-Lager.
Lesezeit 2 Minuten
Der FC Emmelshausen-Karbach (7.) kann sich mit einem Heimsieg am Samstag (15 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den FV Diefflen (11.) ins obere Tabellendrittel der Fußball-Oberliga vorarbeiten. Gegen die Saarländer haben die Vorderhunsrücker aber seit drei Jahren nicht mehr gewonnen.