Derby und Top-Duell in Karbach FCEK gegen TuS Koblenz: Ein Duell mit viel Strahlkraft 10.10.2025, 11:34 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau) und der FV Engers sind zwei Mannschaften, die sich zumindest tabellerisch dem Ex-Zweitligisten TuS Koblenz angenähert haben. Engers besiegte die TuS kürzlich 2:1, am Samstag hat der FCEK den Tabellenführer der Oberliga zu Gast. Die Vorderhunsrücker müssen aber unter anderem die Hiobsbotschaft verdauen, dass Sebastian Saftig (links) mit einem Kreuzbandriss lange fehlen wird. Ein besonderes Augenmerk gilt sicherlich FCEK-Stürmer Dylan Esmel, der vor der Saison von der TuS in den Vorderhunsrück wechselte. Jörg Niebergall

FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz: Es gibt einige Geschichten rund um dieses Oberliga-Duell am Samstag auf dem Karbacher Quintinsberg zu erzählen. Und das tun die Protagonisten.

Es gibt eine Reihe interessanter und wichtiger Duelle am zwölften Spieltag der Fußball-Oberliga. Zum Beispiel die Partie des Tabellenzweiten FV Engers beim Vierten Wormatia Worms. Aber ein Duell überstrahlt sicherlich aus verschiedenen Gründen die restlichen acht: FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz, Samstag, Anstoß 15 Uhr, Rasen Quintinsberg Karbach.







