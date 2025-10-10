FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz: Es gibt einige Geschichten rund um dieses Oberliga-Duell am Samstag auf dem Karbacher Quintinsberg zu erzählen. Und das tun die Protagonisten.
Lesezeit 5 Minuten
Es gibt eine Reihe interessanter und wichtiger Duelle am zwölften Spieltag der Fußball-Oberliga. Zum Beispiel die Partie des Tabellenzweiten FV Engers beim Vierten Wormatia Worms. Aber ein Duell überstrahlt sicherlich aus verschiedenen Gründen die restlichen acht: FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz, Samstag, Anstoß 15 Uhr, Rasen Quintinsberg Karbach.