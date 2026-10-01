Aus für Hozifa Moustafa FCEK-Geduldsfaden mit jungem Stürmer ist gerissen Michael Bongard 01.10.2026, 16:08 Uhr

i Kurzes Gastspiel beim FC Emmelshausen-Karbach: Der 19-jährige Hozifa Moustafa (in Blau), der im Sommer aus der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz kam, wurde beim FCEK wegen Disziplinlosigkeit rausgeworfen. Moustafa kam in der Oberliga zu drei Kurzeinsätzen. hjs-Foto

Wieder einer weniger beim FC Emmelshausen-Karbach, aber diesmal kein Verletzter: Der Oberligist hat den jungen Stürmer Hozifa Moustafa (drei Einsätze) vor dem Spiel bei Rot-Weiss Wittlich wegen Disziplinlosigkeit rausgeworfen.

Wie ist die Lage beim FC Emmelshausen-Karbach vor der englischen Woche mit zwei wichtigen Meisterschaftsspielen in der Fußball-Oberliga und – dazwischen – dem Rheinlandpokal-Knaller gegen die TuS Koblenz? „Die Stimmung könnte besser sein“, antwortet FCEK-Trainer Patrick Kühnreich vor dem Auswärtsspiel seines Tabellenzwölften (14 Punkte) am Samstag (17 Uhr) beim Neuling und Tabellenachten Rot-Weiss Wittlich (16 Zähler) erst moderat.







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