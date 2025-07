Der FC Emmelshausen-Karbach kommt vor dem Oberliga-Start am 2. August immer besser in Fahrt, zudem kündigt sich Neuzugang Nummer zehn an. Das Testspiel des TuS Kirchberg wurde vom Gastgeber SG Hüffelsheim kurzfristig abgesagt.

Nur der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach, die Bezirksliga-Reserve des FCEK und Bezirksligist SG Mörschbach (doppelt) haben am Wochenende von den fünf überkreislichen Rhein-Hunsrücker Mannschaften getestet. Die Begegnungen des Rheinlandligisten TuS Kirchberg und des Bezirksliga-Rückkehrers SG Viertäler Oberwesel wurden abgesetzt.

FC Emmelshausen-Karbach

Oberligist FCEK kommt in Fahrt: Das 4:1 (3:0) gegen den Hessenligisten FC Eddersheim auf dem sehr gut präparierten Rasenplatz in Karbach stellte Trainer Patrick Kühnreich sehr zufrieden. „Das war ein guter Auftritt – offensiv wie defensiv“, lobte Kühnreich: „Vorne hätten wir noch mehr als vier Tore machen müssen, hinten haben wir kaum etwas zugelassen. Wie die Mannschaft derzeit spielt, das macht mir Spaß.“ Jason Weber (12.), Enrico Rößler (24.) und Kieran Ike (45.) schossen die 3:0-Pausenführung heraus, den 4:1-Endstand besorgte Jan Mahrla (87.). Alle Offensivkräfte, die auf dem Platz standen (mit Max Wilschrey, Jamal Willrich und Linus Wimmer fehlten noch drei Hochkaräter), trafen – bis auf Top-Neuzugang Dylan Esmel, dem Ex-Torjäger von TuS Koblenz. „Dylan kann sich die Tore ruhig für die Meisterschaft aufheben“, lachte Kühnreich. Am 2. August geht es für Karbach auf dem Quintinsberg mit dem Duell gegen Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga los. Der nächste Test steigt bereits am Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Quintinsberg-Rasen gegen den Rheinlandligisten SG 99 Andernach. Kühnreich setzte gegen Eddersheim 15 Feldspieler ein, rund zehn Spieler fehlten vor allem verletzungsbedingt oder angeschlagen. „Wir sind momentan etwas dünn besetzt“, weiß auch Kühnreich, der deswegen „Vorsorge“ betreiben will: Zeitnah soll noch ein flexibler Außenverteidiger verpflichtet werden. Einen Namen wollte Kühnreich noch nicht nennen, denn „letzte Details sind noch zu klären“. Der „Mister X“ wäre der zehnte Sommerzugang der Emmelshausen-Karbacher.

TuS Kirchberg

Eigentlich sollte Rheinlandligist TuS Kirchberg am Sonntag beim Verbandsliga-Südwest-Aufsteiger SG Hüffelsheim testen, die Partie wurde aber kurzfristig abgesagt wegen Hüffelsheimer Personalmangel. Die Kirchberger um den neuen Trainer Selim Denguezli trainierten stattdessen und absolvieren am Mittwoch um 19.30 Uhr daheim auf dem neu verlegten Kunstrasen ihr nächstes Vorbereitungsmatch gegen den Südwest-Bezirksligisten SG Weinsheim.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen

„Doppel-Test“ für den Bezirksligisten: Am Freitag setzte es eine 1:7-Klatsche für Mörschbach beim Verbandsliga-Südwest-Aufsteiger SG Hüffelsheim, am Sonntag gewann die SG in Mittelstrimmig auf dem Sportfest gegen den Koblenzer A-Klässler FC Metternich II mit 4:2. In Hüffelsheim bei Bad Kreuznach war für Mörschbach nichts drin, zur Pause lag man schon 0:3 hinten, Spielertrainer Simon Peifer gelang nach 68 Minuten der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:6. Peifer sagte zum 1:7: „Die ersten 30 Minuten war die Partie ausgeglichen. Ab dem 0:1 dann hat man aber gesehen, welche mega Truppe Hüffelsheim mit einigen Ex-Regionalliga-Spielern hat.“ Zwei Tage später gewann Mörschbach dann in Mittelstrimmig mit 4:2 gegen Metternich II. Alle Tore der Partie fielen im ersten Durchgang. Die SG-Schützen waren Leo Wilhelm zum 1:0 und 4:2, Jonas Korbion zum 2:1 und Peifer zum 3:2. „In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel, auch weil die Beine von Freitag ein wenig schwer wurden. Aber wir haben nix mehr zugelassen und verdient gewonnen“, sagte Peifer. Mörschbach sucht für das kommende Wochenende noch einen Testspielgegner.

FC Emmelshausen-Karbach II

Erfolg für die Bezirksliga-Zweitvertretung des FCEK: Bei der SG Mosel Löf (A Staffel 6) gewann Emmelshausen-Karbach II mit 5:3 (2:2). Neuzugang Dominik Kunz hatte zweimal zur Führung (0:1 und 1:2) für die Gäste getroffen, aber auch Mosel-Löf-Torjäer Felix Horn lief heiß, er traf dreimal – und so führte der A-Klässler nach einer Stunde mit 3:2. Die letzten 30 Minuten gingen aber an den FCEK II, auch dank einiger Auswechslungen, die Trainer Christoph Fahning tätigte. Unter anderem brachte er Nikoll Suliq und Jonas Wunderlich, was sich auszahlte: Suliq netzte zum 3:3 und 3:5, Wunderlich zum 3:4. Fahnings Fazit zum Test in Löf: „Drei Gegentore waren drei zuviel, wir haben Felix Horn zum Toreschießen mit krassen individuellen Fehlern eingeladen. Das Spiel hätten wir noch viel höher gewinnen müssen.“ Über den treffsicheren Suliq, der vom TuS Rheinböllen kam, sagt Fahning: „Das ist ein richtiger Stürmer mit einem Top-Abschluss, der weiß, wo das Tor steht.“ Am Mittwoch testet Emmelshausen-Karbach II nach dem 1:1 vor einer Woche gegen den TuS Kirchberg wieder gegen einen Rheinlandligisten. Um 19.30 Uhr ist der TuS Immendorf in Emmelshausen zu Gast.

SG Viertäler Oberwesel

Der Bezirksliga-Aufsteiger testete nach der Absage der SG Vorderhunsrück (A Staffel 6) an diesem Wochenende nicht, der nächste Test lässt aber nicht lange auf sich warten: Am Dienstag (19.30 Uhr) geht es in Oberwesel gegen den Südwest-Bezirksligisten TSG Planig, der am Freitag das Vorbereitungsspiel beim Bezirksliga-Absteiger TuS Rheinböllen mit 2:1 (0:1) gewann. Für Rheinböllen hatte der Ex-Oberweseler Iljaz Gubetini das 1:0 erzielt.