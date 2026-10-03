Zeitweise eine Abwehrschlacht FCEK erkämpft sich ein 1:1 bei Rot-Weiss Wittlich Michael Bongard 03.10.2026, 22:10 Uhr

i Mit der Grätsche brachte Ayman Habbouchi (in Rot) von Rot-Weiss Wittlich in der 42. Minute Emmelshausen-Karbachs Kieran Ike zu Fall. Den fälligen Freistoß zirkelte Janik Otto wunderschön aus 20 Metern über die Mauer zum 1:1-Endstand ins Netz. Holger Teusch

Wenig Offensivwirbel, viel Defensivarbeit: Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich bei Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich das 1:1-Unentschieden hart erkämpft – und das ohne Stürmer Serhat Koruk, der im FCEK-Kader fehlte.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich in der Fußball-Oberliga beim starken Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich ein 1:1 (1:1) erkämpft. „Nach dem 4:5 in Auersmacher und dem 0:2 gegen Gonsenheim war das die Reaktion, die wir sehen wollten. Das war eine kämpferisch überragende Mannschaftsleistung“, lobte FCEK-Vorsitzender Daniel Bernd den leidenschaftlichen Auftritt der Gäste am Wittlicher Bürgerwehr vor 266 Zuschauern.







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