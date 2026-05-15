Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich in Gau-Odernheim an der TuS Koblenz vorbei auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga „geduselt“. Beim 2:1-Sieg gab es zudem eine Prügelei unter den Heimzuschauern.
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Für einen Sieg sollte sich niemand schämen müssen. Doch manchmal kommt ein „Dreier“ überaus glücklich zustande. Das durfte Fußball-Oberligist FC Emmeshausen-Karbach beim 2:1 (2:1) beim TSV Gau-Odernheim erleben. Die drei Punkte brachten den Gästen aus dem Hunsrück aber Platz drei, sie stehen nun einen Zähler vor der TuS Koblenz.