Prügelei unter Heimzuschauern FCEK „duselt“ sich in Gau-Odernheim auf Platz drei Matthias Schlenger 15.05.2026, 23:03 Uhr

i Hellwach in Minute eins: Max Wilschrey (blaues Trikot) traf für den FCEK beim Auswärtssieg in Gau-Odernheim zum 1:0, es war sein 25. Saisontreffer. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich in Gau-Odernheim an der TuS Koblenz vorbei auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga „geduselt“. Beim 2:1-Sieg gab es zudem eine Prügelei unter den Heimzuschauern.

Für einen Sieg sollte sich niemand schämen müssen. Doch manchmal kommt ein „Dreier“ überaus glücklich zustande. Das durfte Fußball-Oberligist FC Emmeshausen-Karbach beim 2:1 (2:1) beim TSV Gau-Odernheim erleben. Die drei Punkte brachten den Gästen aus dem Hunsrück aber Platz drei, sie stehen nun einen Zähler vor der TuS Koblenz.







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